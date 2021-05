Sara Egwu-James przeszła metamorfozę. Teraz trudno ją rozpoznać!

Sara Egwu-James została zwyciężczynią czwartej edycji "The Voice Kids". Jednym z charakterystycznych cech młodej wokalistki były kręcone, brązowe włosy. Teraz nastolatka przeszła metamorfozę, po której wygląda zupełnie inaczej!

Sara Egwu-James zachwyciła trenerów w "The Voice of Poland" /Natasza Młudzik/TVP /materiały prasowe

Sara Egwu-James rozpoczęła swoją przygodę ze śpiewem sześć lat temu, kiedy wygrała pierwszy w życiu konkurs wokalny. Od tamtej pory nie wyobraża sobie życia bez muzyki. Talent wokalny szlifuje w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia w Słubicach, gdzie uczęszcza też do Miejskiego Ośrodka Kultury SMOK. Udział w programie był wielkim marzeniem.



Podczas przesłuchań w ciemno wykonała piosenkę "Anyone" Demi Lovato. "Myślałam, że masz na imię Whitney. Śpiewasz emocjami. Trafiasz nas centralnie prosto w serce. Jestem totalnie zahipnotyzowana" - wyznała poruszona i zaskoczona Cleo. "Jeżeli kto się mnie spyta, dla kogo jest program 'The Voice Kids' od razu powiem - dla takiej Sary!" - dodał Dawid Kwiatkowski, który próbował ukryć łzy wzruszenia po występie 12-latki.

Sara bezkonkurencyjna była również w kolejnych etapach. W sing off awans dało jej świetne wykonanie "Hero" Mariah Carey.

Natomiast do ścisłego finału awansowała dzięki interpretacji piosenki "My Hometown" z filmu "Eurovsion Song Contest: The Story of Fire Saga".

W finale "The Voice Kids" Sara Egwu-James w finale w spektakularny sposób wykonała utwór Whitney Houston "The Greatest Love of All" i wbiła trenerów w fotele. "Wielki talent, który zasługuje, żeby tu być" - podsumował Kwiatkowski. "Od samego początku mówiłam ci, że twoje brzmienie jest jak Whitney. Miałam ciarki jak śpiewałaś. Miejscami brzmisz jak ona!" - chwaliła 12-latkę Cleo.

Jako drugą piosenkę Egwu-James zaśpiewała "Czas nas uczy pogody" Grażyny Łobaszewskiej i ostatecznie przypieczętowała swój sukces.

Po programie zdobyła wielu fanów, z którymi pozostaje w stałym kontakcie. Teraz na jej profilu pojawiło się zdjęcie, na którym chwali się nową fryzurą.



"Ale ty ładna jesteś!", "Cudnie wyglądasz w każdej fryzurze", "Piękna!" - pisali fani w komentarzach.