Samantha Womack (niegdyś Samantha Janus) zasłynęła udziałem w Eurowizji 1991, gdzie reprezentowała Wielką Brytanię. Jej piosenka, "A Message to Your Heart", była jednocześnie jej jedynym i największym przebojem - trafiła na 30. miejsce na UK Singles Chart.

Wideo Samantha Janus - A Message To Your Heart - ESC 1991

Wokalistka w latach 90. i na początku dwutysięcznych wcielała się w rolę Sandy w musicalu "Grease" na West Endzie. Miała wtedy okazję poznać zmarłą niedawno Olivię Newton-John. Żegnając gwiazdę przypomniała ich wspólną fotografię.

"To był najbardziej magiczny z wieczorów. Olivia i Chloe przyjechały zobaczyć 'Grease' w Londynie, a potem zjadłyśmy razem kolację. Byłam tak podekscytowana i zachwycona, ona była esencją mojego dzieciństwa" - wspominała.

Reklama

Samantha Womack walczy z rakiem

Ten moment był dla niej wyjątkowo trudny także z innego względu. Jak wyznała, sama "rozpoczyna własną walkę z tą chorobą i czuje się tym głęboko poruszona" - napisała Womack.

Fani nie pozostali obojętni wobec tego trudnego wpisu. Pod nim pojawiło się mnóstwo komentarzy ze słowami wsparcia.

"Tak mi przykro. Mam nadzieję, że leczenie zakończy się powodzeniem. Życzę wszystkiego najlepszego i wysyłam pozytywne wibracje na najbliższe miesiące", "[Przesyłam] Myśli i modlitwy. Pamiętam, jak widziałem cię w 'Grease' w latach 90., byłaś fantastyczna!"; "Mnóstwo miłości dla ciebie" - deklarują jej miłośnicy.

Olivia Newton-John nie żyje. Gwiazda "Grease" miała 73 lata

Autorka przeboju "Physical" walczyła z rakiem przez prawie 30 lat. Podczas 30-letniej walki z rakiem piersi Olivia Newton-John została zdiagnozowana trzykrotnie, pierwszy raz w 1992 roku.

Po raz kolejny nowotwór wykryto u niej w 2013 r., a w listopadzie 2018 r. poinformowała, że po raz trzeci walczy z nowotworem.



"Zawsze powtarzam swoim lekarzom, by nie informowali mnie, ile - według nich - życia mi jeszcze zostało. To nie jest mi do niczego potrzebne" - mówiła krótko po diagnozie.



Clip Olivia Newton-John Physical

Czytaj także:

Sara James przygotowuje się do występów w "Mam talent"

Pol'and'Rock Festival 2022 zakończony: Zobacz nasz film!