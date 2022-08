28. edycja Pol'and'Rock Festival odbył się w dniach 4-6 sierpnia w Czaplinku (lotnisko Broczyno) w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, położonym między jeziorami Drawsko i Czaplino. To pierwsza ponownie w pełni otwarta formuła po pandemii koronawirusa.

To kolejna nowa lokalizacja imprezy - ubiegłoroczna edycja zorganizowana została na terenie byłego lotniska Makowice-Płoty (woj. zachodniopomorskie). Zgodnie z ówczesnymi obostrzeniami bawiło się wówczas 20 tys. osób.



Wcześniej (w latach 2004-2019) impreza odbywała się w Kostrzynie nad Odrą w woj. lubuskim. Z powodu pandemii koronawirusa w 2020 r. zorganizowano internetową odsłonę w warszawskim studiu pod szyldem Najpiękniejsza Domówka Świata. Poprzednie lokalizacje - jako Przystanek Woodstock - to Czymanowo nad Jeziorem Żarnowieckim (1995), Szczecin (1996) i Żary (1997-1999, 2001-2003). W 2000 r. odbył się Dziki Przystanek Woodstock w Lęborku (oficjalne wydarzenie zostało odwołane po protestach części mieszkańców miasteczka).

W ciągu trzech dni na dwóch scenach (Dużej i Małej umiejscowionej w tym roku w namiocie Akademii Sztuk Przepięknych) wystąpili m.in. Clutch, Gwar, Wolf Alice, Tagada Jones, Fun Lovin' Criminals, Stake, Jinjer, Fiddler's Green, Ferocious Dog, Laura Cox, Dirty Shirt (laureat Złotego Bączka, nagrody woodstockowej publiczności) oraz Skindred.

Rodzimą scenę na Pol'and'Rock 2022 reprezentowali Voo Voo, Strachy Na Lachy, Kwiat Jabłoni ( posłuchaj! ), Organek, Luxtorpeda, Me And That Man, Spięty, Kashell, Dagadana, Kirszenbaum, House Of Death, Psy Wojny, Uliczny Opryszek, Blenders, Gutek, Sztywny Pal Azji i Piotr Bukartyk. Zagrali również laureaci eliminacji: Żurkowski, Dziwna Wiosna ( sprawdź! ), Pull the Wire, Dance Like Dynamite, Gorgonzolla, Trangresja, Stach Bukowski, Makiwara i Criminal Tango.

Pol'and'Rock 2022 w Czaplinku: Ilu było ludzi?

W Akademii Sztuk Przepięknych na dziesiątki pytań uczestników festiwalu odpowiadali m.in. aktorzy Barbara Kurdej-Szatan i Marcin Dorociński, pisarz Jakub Żulczyk, Krzysztof Sokołowski (wokalista grupy Nocny Kochanek) i twórcy filmu "Johnny" o nieżyjącym już ks. Janie Kaczkowskim, gościu ASP w 2015 r.

Podczas festiwalu wielokrotnie padały pytania o frekwencję na imprezie. Sami organizatorzy z Jurkiem Owsiakiem na czele podawali jedynie, że teren imprezy masowej (czyli przed scenami) wyznaczony jest na 50 tys. osób, ale teren lotniska Czaplinek-Broczyno był obstawiony namiotami, wypełnił się też Rock Camp, czyli płatne i ogrodzone pole namiotowe, podzielone na właściwy Rock Camp dla dorosłych i Family Camp, czyli część dla osób z dziećmi.

"Dla mnie miliony mignięć, kiedy jadąc naszym quadem po festiwalowym polu mijałem ludzi zadowolonych, beztroskich, okręconych super klimatem, krzyczących za mną 'Jurek!' i emanujących niesamowitą, dobrą energią. Każde przejście po festiwalowym polu na zapleczu, na backstage'u, czy w drodze na Małą Scenę albo do któregokolwiek z miejsc festiwalowej mapy, to ogrom dobrych szczegółów, które puszczają do Ciebie piękne, przyjacielskie, perskie oczko" - podkreślał Owsiak już po zakończeniu, gdy festiwalowicze rozjechali się do swoich domów.



