Sara James zaśpiewała w eliminacjach do programu piosenkę "Lovely" Billie Eilish i zachwyciła publiczność, a przede wszystkim sarkastycznego zwykle Simona Cowella, który nacisnął Złoty Przycisk - dzięki niemu 13-latka awansowała prosto do odcinków na żywo.

Półfinałowe odcinki rozpoczną się 10 sierpnia, a finał "Mam talent" zaplanowano na 13 września, a dzień później poznamy zwycięzcę talent show. Już teraz wiadomo, że Sara James ma duże szanse, by zgarnąć główną nagrodę w wysokości 1 miliona dolarów!

W odcinkach na żywo rywalizować będzie aż 55 uczestników - w tym akrobaci, komicy, wokaliści, treserzy psów, tancerze i instrumentaliści. Złoty Przycisk pozostali jurorzy przekazali jeszcze dwóm wokalistkom oraz grupie tanecznej. Prowadzący program Terry Crews swój przekazał wybitnemu saksofoniście.

Sara James wygra "Mam talent"?

Szczegóły poszczególnych występów są owiane tajemnicą. W rozmowie z Faktem producentka Nicola Phillips nie mogła zdradzić zbyt wiele. "To niespodzianka dla tych, którzy oglądają program, więc nie mogę powiedzieć, jaką piosenkę śpiewa, ponieważ my też nie mamy tych informacji. Odcinki na żywo są kręcone w Pasadena Civic Auditorium w Pasadenie w Kalifornii" - poinformowała tabloid.

Fakt porozmawiał także z Johnem Egwu Jamesem, tatą wykonawczyni hitu "Somebody". Na pewno wybrała już utwór, który zaprezentuje w odcinkach na żywo.

"Sara czuje dużą presję, to zrozumiałe, bo to jednak konkurs. Oczywiście zrobi co w jej mocy. Teraz jest na wakacjach, ale to oczywiście nie są takie pełne wakacje, bo przecież ma próby. Denerwuje się, ale wszyscy trzymamy za nią kciuki" - wyznał John Egwu James. "Chciałbym, żeby z tego występu miała radochę, żeby pozostała na scenie sobą. Wierzymy, że dobrze wypadnie" - mówi tata wokalistki, której talent przyrównuje się często do Whitney Houston.

