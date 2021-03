Salvador Sobral: Krew z mojej krwi (teledysk "sangue do meu sangue"). Kiedy premiera nowej płyty "bpm"?

28 maja do sklepów trafi album "bpm" Salvadora Sobrala, zaskakującego zwycięzcy Eurowizji 2017. Portugalski muzyk właśnie wypuścił teledysk do piosenki "sangue do meu sangue".

Salvador Sobral szykuje nową płytę /María José López/ Europa Press /Getty Images

Album "bpm" po raz pierwszy będzie zawierał w pełni autorskie nagrania Salvadora Sobrala. Czwarta płyta Portugalczyka została nagrana przede wszystkim w Le Manoir de Léon Studios na południu Francji na początku 2021 r.

Pierwsze pomysły powstały na południu Portugalii we współpracy z producentem Leo Aldreyem. W sumie na albumie znajdzie się dziewięć piosenek w języku portugalskim i po dwie zaśpiewane po angielsku i hiszpańsku.

"Kiedy byliśmy jeszcze w trakcie prac nad płytą, wysłałem tekst do 'sangue do meu sangue' do Leo, a on w 24 godziny odesłał mi absolutnie perfekcyjną strukturę harmoniczną i melodyczną. Moim zdaniem, to najlepsza kombinacja tekstu i muzyki na tej płycie" - podkreśla Salvador Sobral, który wybrał "sangue do meu mangue" (pol. "Krew z mojej krwi") na pierwszego singla.

Clip Salvador Sobral sangue do meu sangue

Podczas spaceru wokalista przypadkowo trafił na miejsce, które postanowił wybrać na lokalizację zdjęć do teledysku. Klip skupia się na symbolicznym upływie czasu.

Oto szczegóły płyty "bpm":



1. "Mar de memórias"

2. "Fui ver meu amor (prelúdio)"

3. "Fui ver meu amor"

4. "Se de mim precisarem"

5. "That old waltz"

6. "Medo de estimação"

7. "Sangue do meu sangue"

8. "Paint the town"

9. "Páginas soltas"

10. "Canción vieja"

11. "Só eu sei"

12. "Sem voz"

13. "Aplauso dentro" (feat. Margarida Campelo)

14. "Bom vento".

Kim jest Salvador Sobral?

Salvador Sobral wygrał organizowany w Kijowie 62. Finał Konkursu Piosenki Eurowizji dając Portugalii pierwszy w 53-letniej historii udziału tego kraju tytuł najlepszej piosenki Starego Kontynentu. Autorką zwycięskiego utworu "Amar pelos dois" (Kochać za dwoje) jest siostra Salvadora, Luisa Sobral.

Muzyk od dłuższego czasu chorował na serce i występ w Kijowie był jego jedynym poza ojczyzną. W grudniu 2017 r. Salvador Sobral przeszedł operację przeszczepu serca. Po raz pierwszy na scenę powrócił podczas Eurowizji 2018 w Lizbonie, gdy wystąpił w duecie z brazylijskim muzykiem Caetano Veloso. Do końca roku koncertował w Portugalii i Hiszpanii.

Tuż po premierze nowego albumu "Paris, Lisboa" (2019) ruszył w trasę po Europie, którą rozpoczął czterema koncertami w Polsce.

Clip Salvador Sobral Amar Pelos Dois

- Nie lubię tak naprawdę nagrywać płyt, lubię wykonywać muzykę na żywo. Muszę nagrywać albumy, bo tak działa przemysł muzyczny, bo chcą tego ludzie - kupować i słuchać płyt. Więc to tak naprawdę chodzi o to, by znaleźć to magiczne brzmienie z koncertu i powtórzyć je w studiu, co zawsze jest bardzo trudne. To właśnie robię w muzyce - zawsze poszukuję, ale mam nadzieję, że nigdy tego nie znajdę, bo wtedy muzyka umrze - mówił w rozmowie z Interią Salvador Sobral w 2019 r.