Salvador Sobral i "Dwa serduszka" po polsku. Koncert na Facebooku przez koronawirusa

Salvador Sobral, zaskakujący zwycięzca Eurowizji 2017, to jeden z artystów, którzy przez pandemię koronawirusa zdecydował się transmitować swój występ na Facebooku. Polskim ukłonem był zaśpiewany w naszym języku utwór "Dwa serduszka" spopularyzowany w filmie "Zimna wojna".

Salvador Sobral zagrał koncert transmitowany na Facebooku /Rita Franca/NurPhoto /Getty Images

Salvador Sobral wygrał organizowany w Kijowie 62. Finał Konkursu Piosenki Eurowizji dając Portugalii pierwszy w 53-letniej historii udziału tego kraju tytuł najlepszej piosenki Starego Kontynentu. Autorką zwycięskiego utworu "Amar pelos dois" (Kochać za dwoje) jest siostra Salvadora, Luisa Sobral.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Salvador Sobral o nagrywaniu płyt: Zawsze poszukuję INTERIA.PL

Muzyk od dłuższego czasu chorował na serce i występ w Kijowie był jego jedynym poza ojczyzną. W grudniu 2017 r. Salvador Sobral przeszedł operację przeszczepu serca. Po raz pierwszy na scenę powrócił podczas Eurowizji 2018 w Lizbonie, gdy wystąpił w duecie z brazylijskim muzykiem Caetano Veloso. Do końca roku koncertował w Portugalii i Hiszpanii.

Tuż po premierze nowego albumu "Paris, Lisboa" (2019) ruszył w trasę po Europie, którą rozpoczął czterema koncertami w Polsce.

26 marca miał powrócić do Wrocławia, by wystąpić w ramach Przeglądu Piosenki Aktorskiej. Wydarzenie - tak jak i wszystkie koncerty i masowe imprezy w Polsce - zostało odwołane.

Sobral zdecydował się dać darmowy koncert dla swoich fanów na Facebooku. Towarzyszył mu grający na gitarze André Santos.

Na początku drugiej części występu akompaniujący sobie na fortepianie Sobral zaśpiewał po polsku utwór "Dwa serduszka".



- Nie lubię tak naprawdę nagrywać płyt, lubię wykonywać muzykę na żywo. Muszę nagrywać albumy, bo tak działa przemysł muzyczny, bo chcą tego ludzie - kupować i słuchać płyt. Więc to tak naprawdę chodzi o to, by znaleźć to magiczne brzmienie z koncertu i powtórzyć je w studiu, co zawsze jest bardzo trudne. To właśnie robię w muzyce - zawsze poszukuję, ale mam nadzieję, że nigdy tego nie znajdę, bo wtedy muzyka umrze - mówił w rozmowie z Interią Salvador Sobral w 2019 r.

Clip Salvador Sobral Amar Pelos Dois

