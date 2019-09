Sade: Dziecko wokalistki zmieniło płeć

"Dziękuję ci za miłość" - napisał na Instagramie Izaak, syn wokalistki Sade Adu, który przeszedł operację zmiany płci.

Sade wspiera swoje dziecko /Gary Miller/FilmMagic /Getty Images

23-letni obecnie Izaak na świat przyszedł jako Mickaila Ila Adu.

To owoc związku wokalistki Sade Adu z jamajskim producentem muzycznym Bobem Morganem, z którym spotykała się w drugiej połowie lat 90.

W 2016 r. Mickaila poinformowała, że jest osobą transpłciową i zamierza zmienić płeć.

W trudnych chwilach swojego poparcia udzieliła Sade Adu.

Na Instagramie możemy zobaczyć zdjęcia Izaaka po operacji.

"To była długa i ciężka droga, ale zrobiliśmy to!!! Wracamy do domu!!!! Dziękuję ci mamo za bycie przy mnie przez te ostatnie sześć miesięcy" - napisał na Instagramie Izaak Adu, publikując zdjęcie z Sade.

"Dziękuję ci za wspólną walkę, by stać się człowiekiem, którym jestem. Dziękuję ci za dodanie mi odwagi, kiedy było mi ciężko, za twoją miłość, którą mi dajesz. Kocham cię tak bardzo. Królowo królowych" - dodał 23-latek.

Grupa Sade (jej twarzą i liderką jest wokalistka Sade Adu) powróciła w 2010 roku płytą "Soldier of Love" nagraną po 10-letniej przerwie.

Wokalistka nigdy nie rozpieszczała swoich fanów licznie i seryjnie wydawanymi płytami. Do tej pory jej dyskografia zawiera tylko sześć albumów studyjnych, choć zadebiutowała w 1984 r. Zwykle na przeszkodzie stawały problemy osobiste (rozwód, narodziny dziecka), choć nie brakowało również innych powodów.

Dorobek Sade zamykają składanka "The Ultimate Collection" (2011) i koncertowa płyta "Bring Me Home: Live 2011" (2012). Kompilacja przyniosła cztery niepublikowane wcześniej nagrania, w tym cover "Still in Love With You" Thin Lizzy.