Muzyk, realizujący się w ostatnich latach głównie w heavymetalowo-hardrockowym projekcie sygnowanym własnym nazwiskiem oraz heavy / powermetalowej grupie Civil War z udziałem m.in. kilku innych byłych członków Sabaton, zajmie w składzie popularnej powermetalowej formacji z Falun miejsce Tommy’ego Johanssona, który w styczniu - po siedmiu latach wspólnego grania - opuścił skład Sabaton.

Reklama

Sabaton ogłasza nowego gitarzystę

Dodajmy, że 44-letni Thobbe Englund figurował poprzednio w szeregach Sabaton w latach 2012-2016. Możemy go usłyszeć na płytach "Heroes" z 2014 roku i wydanej dwa lata później "The Last Stand".



Przypomnijmy, że szwedzki kwintet nagrywa właśnie swój nowy, 11. album studyjny. Następca płyty "The War To End All Wars" (2022 r.) ma ujrzeć światło dzienne w tym roku nakładem Nuclear Blast Records.



Oficjalne ogłoszenie powrotu Thobbego Englunda do Sabaton prosto ze studia możecie zobaczyć poniżej:

Wideo And our new guitarist is….