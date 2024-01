Sabaton rozstał się z gitarzystą. "To najtrudniejsza decyzja, jaką podjąłem w życiu"

"Po siedmiu niezwykłych latach w zespole nasz gitarzysta Tommy postanowił opuścić Sabaton, by podążyć własną drogą. Życzymy mu wszystkiego najlepszego. Pozostajemy przyjaciółmi i nadal będziemy go wspierać. Tommy pozostanie na posterunku do czasu przekazania swoich obowiązków nowemu gitarzyście. Choć część jego wielkiego serca na zawsze pozostanie w Sabaton, wiemy, że musi podążyć za własnymi marzeniami" - poinformowali członkowie Sabaton.

Tommy Johansson opuszcza Sabaton. "Najtrudniejsza decyzja"

Krok, na który zdecydował się Tommy Johansson, nie był łatwy.

"To najtrudniejsza decyzja, jaką podjąłem w całym swoim życiu. Jak wielu z was wie, zajmuję się wieloma rzeczami poza Sabaton. Gram w innym zespole, występuję z różnymi artystami i jestem też wokalistą, lecz tę sferę mojej kariery odkładałem przez lata na bok, by skupić się na Sabaton. Po siedmiu latach poczułem, iż nadszedł czas, aby podążyć za głosem serca. Nigdy nie zrezygnuję z grania i nie zamierzam rezygnować z koncertowania z grupą Majestica i innymi projektami" - w osobnym oświadczeniu napisał Johansson.

Przed dołączeniem do Sabaton 36-letni Johansson był przez lata grającym na gitarze wokalistą grupy ReinXeed, która w 2019 roku, wydając album "Above The Sky", zmieniała nazwę na Majestica.

Sabaton w Polsce. Gdzie i kiedy zagrają?

Przypomnijmy, że Sabaton zobaczymy 9 maja w łódzkiej Atlas Arenie. W roli gości specjalnych zaprezentuje się japoński zespół Babymetal oraz pochodzące z Finlandii "potwory" z Lordi (laureaci Eurowizji 2006).



Z innych wieści z obozu Sabaton dowiadujemy się, że pod koniec stycznia zespół rozpocznie nagrania nowego, 11. albumu studyjnego. Następca płyty "The War To End All Wars" (2022 r.) ma ujrzeć światło dzienne w tym roku nakładem Nuclear Blast Records.