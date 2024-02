Redaktorzy portalu "Variety" są niemal pewni, że Ryan Gosling przygotowuje się już do swojego występu podczas 96. ceremonii rozdania Oscarów. Na scenie ma zaprezentować utwór "I'm Just Ken" napisany dla niego przez Marka Ronsona i Andrew Wyatta.

Przypomnijmy, że wcześniej aktor był nastawiony nawet pozytywnie do występu, ale bał się, że wśród innych prawdziwych wokalistów wypadnie dość blado. "Nie poproszono mnie o to jeszcze. Może to za duże ryzyko, bym to ja ją zaśpiewał? Nie wiem, czy by się to udało. Jestem jednak otwarty na propozycję" - mówił. Najwyraźniej taka oferta została mu zaproponowana, choć Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej nie potwierdziła jeszcze oficjalnie tej informacji.

O to, by Gosling wykonał piosenkę na żywo marzył sam współtwórca, Mark Ronson. W wywiadzie mówił, że nie wyobraża sobie, by miał ją śpiewać ktoś inny. Zresztą w tradycji Oscarów gdy piosenka jest nominowana, to na scenie występuje oryginalny jej wykonawca. "Uważam, że jeśli Ryan jej nie zaśpiewa, to nie zaśpiewa jej nikt inny" - mówił Ronson.

Nominowanych jest w sumie aż pięć utworów, z czego dwa z "Barbie". Eksperci są podzieleni, ale część uważa, że największe szanse na zwycięstwo ma właśnie "I'm Just Ken". Jak będzie naprawdę dowiemy się już 10 marca, bo wtedy odbędzie się gala rozdania Oscarów. Poprowadzi ją Jimmy Kimmel.

"Barbie" jedną z najważniejszych premier ubiegłego roku

Przypomnijmy, że specjalnie na potrzeby produkcji powstała ścieżka dźwiękowa, a do niej piosenka w wykonaniu aktora z udziałem Slasha (Guns N' Roses). Poza tym na krążku są piosenki takich gwiazd jak: Dua Lupa, Billie Eilish, Sam Smith, Tame Impala, PinkPantheress, Nicki Minaj, Lizzo, Ice Spice czy Charli XCX.

"Życie w Barbie Land polega na byciu idealnym w idealnym miejscu. Chyba, że ma się kryzys egzystencjalny. Albo jest się Kenem. Za reżyserię filmu odpowiada Greta Gerwig, która napisała też scenariusz z Noah Baumbachem. W rolach głównych występują Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera, Kate McKinnon, Issa Rae, Rhea Perlman i Will Ferrell" - czytamy w zapowiedzi prasowej filmu.