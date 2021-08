Running Wild z albumem "Blood On Blood". Kiedy premiera?

"Blood On Blood", pierwsza od pięciu lat płyta hamburskich piratów metalu, trafi na rynek 29 października pod skrzydłami wytwórni Steamhammer / SPV (CD, dwupłytowy album winylowy, boks).

Pierwszy singel, "Diamonds & Pearls", pojawi się już 13 sierpnia, a 22 września poznamy drugi - "The Shellback".

"Według mnie to zapewne najlepszy album w karierze Running Wild. Każda z 10 kompozycji brzmi dokładnie tak, jak miałem to w głowie, kiedy ją komponowałem. Nigdy nie byłem bardziej zadowolony z płyty Running Wild. Każdy utwór ma swoje własne brzmienie, którego nie sposób pomylić" - zapewnił Rolf "Rock N' Rolf" Kasparek, grający na gitarze wokalista i lider Running Wild.

Autorem okładki jest - po raz kolejny - austriacki artysta Jens Reinhold.

Poniżej możecie sobie przypomnieć oldskulowy wideoklip "Conquistadores" Running Wild:

Clip Running Wild Conquistadores

Na płycie "Blood On Blood" usłyszymy 10 utworów. Oto ich tytuły:

1. "Blood On Blood"

2. "Wings Of Fire"

3. "Say Your Prayers"

4. "Diamonds & Pearls"

5. "Wild & Free"

6. "Crossing The Blades"

7. "One Night, One Day"

8. "The Shellback"

9. "Wild, Wild Nights"

10. "The Iron Times (1618 - 1648)".