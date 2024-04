Rozstanie Sylwii Grzeszczak i Libera głośno ostatnio omawiane jest znów w mediach. We wrześniu 2023 roku światło dzienne ujrzała informacja o zakończeniu związku Sylwii Grzeszczak i Libera. Choć dla wielu fanów była to szokująca wiadomość, to jednak nie można powiedzieć, by informacje o kryzysie nie docierały wcześniej do mediów.



Para jednak postanowiła zachować przyjazne stosunki głównie dla dobra wspólnej córki Bogny.



Liber i Grzeszczak wydali oświadczenie o rozstaniu

"Decyzję o rozstaniu podjęliśmy już jakiś czas temu. Przyjaźnimy i szanujemy się! Nadal pomagamy sobie w pracy i wychodzimy wspólnie na scenę, tak jak to miało ostatnio miejsce podczas festiwalu w Sopocie! Przeżyliśmy razem wiele szczęśliwych lat. Jesteśmy rodzicami, mamy najwspanialszy skarb w życiu - ukochaną i najważniejszą dla nas Bognę. To dla niej chcemy być najlepszą wersją siebie" - czytaliśmy w oświadczeniu Sylwii i Libera.

Przyjaźń z byłą partnerką czy partnerem, szczególnie w świetle reflektorów i fleszy aparatów, wymaga jednak od obu stron niezwykłej dojrzałości emocjonalnej. Tym bardziej, że jak ujawnia nowy utwór Sylwii "Motyle", emocje wciąż mogą być żywe, a wspomnienia - silne.

Zdjęcie Liber i Sylwia Grzeszczak w 2011 roku / Engelbrecht / AKPA

Sylwia do Libera, Liber do Sylwii - komunikacja piosnekami?

"Czy to stracony czas? Tego nie powiem o Tobie nigdy. Spotkam Cię w tylu snach. Choć poranki przywitam z kimś innym" - śpiewa Sylwia w "Motylach" (co ciekawe słowa napisał dla niej Liber).

"Mało mam powietrza, lubię nasz dom, ale muszę wyjść, bo zapisane mam: uciekać" - odpowiada jej (a w zasadzie samemu sobie) Liber piosenką "Wilk".

Zdjęcie Liber i Sylwia Grzeszczak / Kurnikowski / AKPA

Równie wymowna jest scena z klipu do jego singla, w której widzimy młode fanki zaczepiające pochmurnego Libera w barze. Cel, jaki im przyświeca, jest jasny dla każdej osoby, która już wie cokolwiek o pszczółkach i kwiatkach.

Liber publikuje zdjęcia byłej partnerki. Tęskni?

A ostatnio Liber udostępnił zdjęcie Sylwii w swoich mediach społecznościowych. Dodatkowo, w innym z postów na Instagramie, Liber promował piosenkę "Motyle", którą napisał dla Sylwii. Fani zachodzą więc w głowę, jakie naprawdę uczucia łączą wciąż tę byłą już parę.



Rozstanie znanych osobistości zawsze wywołuje szerszą dyskusję zarówno w mediach, jak i wśród fanów. W przypadku Sylwii i Libera wygląda na to, że rzeczywiście rozstają się w przyjacielskich relacjach, co nie oznacza, że nie będą trochę sztucznie podgrzewać atmosfery wokół siebie.