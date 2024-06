Mystic Festival odbędzie się w dniach 5-8 czerwca na terenie Stoczni Gdańskiej. To jest jedna z największych imprez metalowych w Europie, na której występują artyści z całego świata. Organizowana od 1999 roku gościła na swoich scenach największe gwiazdy metalu i okolic, m.in. Iron Maiden, Judas Priest, Slayer, Slipknot, czy Nightwish.

Kto i w jaki dzień zagra na tegorocznej edycji festiwalu?

Headlinerzy Mystic Festivalu

W ciągu czterech dni festiwalu wystąpi trzech headlinerów:

Machine Head - połączenie trash, groove i nu metalu. Zadebiutowali w 1994 roku i od tego czasu sukcesywnie zyskiwali coraz większą popularność. Ostatnim albumem grupy jest “Of Kingdom and Crown" sprzed dwóch lat. Machine Head wystąpią 6 czerwca.

Megadeth - legendarny zespół na czele z Dave'm Mustaine'm. Zaliczany jest do Wielkiej Czwórki trash metalu. Dyskografię formacji zamyka krążek "The Sick, the Dying... and the Dead!". Miejmy nadzieje, że tego weekendu rozbrzmią największe klasyki zespołu "Symphony of Destruction, "Hangar 18", czy "Peace Sells". Megadeth pojawią się 7 czerwca na festiwalu.

Bring Me The Horizon - brytyjska grupa, działająca od 2004 roku. Najpierw miażdżyli słuchaczy deathcore'owymi utworami pokroju "Chelsea Smile", aby finalnie złagodzić swoje brzmienie i przejść do melodyjnego metalu jak w "Can You Feel My Heart". W tym roku ukazał się najnowszy album "Post Human: NeX GEn". Usłyszymy ich ostatniego dnia wydarzenia.

Kto zagra na Mystic Festival?

Pierwszego dnia odbywa się "Warm Up Day", czyli dzień rozgrzewkowy. Pomimo nazwy wszystko wskazuje na to, że będzie się sporo działo. Na scenie pojawią się: Kreator, Body Count, Ingested, Fear Factory, Suffocation, Vio-Lence, Textures, Villagers of loanina City, Crystal Lake, Mork, Sanguisugabogg, Evil Invaders, Party Cannon, Witching, ten56., Sznur. Z polskiej reprezentacji pojawią się Sewen Dwellers, Totenmesse oraz Hellfuck.

W czwartek 6 czerwca rozpoczyna się właściwa część festiwalu pod szyldem Machine Head. Nie zabraknie takich wykonawców jak Bruce Dickinson, Biohazard, Thy Art is Murder, Zeal & Ardor, Sodom, Pest Control, Witch Fever, High On Fire, Kadavar. Zagrają także Blackgold, Hanabie, Gutalax, Dool, Skalmold, Gaupa, Cage Fight, Endseeker, Lik, Massive Wagons, Trepaneringsritualen, The Broken Horizon, czy Nakkeknaekker. Polskie brzmienia usłyszymy od Wij oraz Ampacity.

Główną gwiazdą drugiego dnia jest Megadeth, obok którego swoją muzykę zaprezentują Accept, Paradise Lost, Leprous, Graveyard, Life of Agony, Insomnium, Terrorizer, Mysticum, Crowbar, Vltimas, Pigs x7, Bob Vylan The Shits, Blood Command,Mimi Barks, Wayfarer, My Diligence, Slope, Ditz, Schizma. Z naszego podwórka pojawią się Zamilska, Manbryne, Misguided oraz Furia.

8 czerwca po raz kolejny poznamy różne oblicza ciężkiego grania. Headlinerem jest grupa Bring Me The Horizon. Usłyszymy również Kerry King, Satyricon, Enter Shikari, Chelsea Wolfe, Dark Funeral, Orange Goblin, Lord of The Lost, Asphyx, High Vis, 1000mods.

Kolejne nazwiska, których muzyka rozbrzmi na cały Gdańsk to Until I Wake, Wargasm, Blasphemy, Bewitched, Ghostkid, Five The Hierophant, Lamp of Murmuur, Wyatt E., Dvne, The Last Decade, Mur, Embrional. Możemy liczyć także na polskie akcenty od Loathfinder, .WAVS oraz Owls Woods Graves.

Wcześniej na festiwalu miały zagrać zespoły Twin Temple, Ithaca i Dödsrit. Formacje zostaną zastąpione przez Witch Fever, Pest Control, Loathfinder.

Mystic Fesitval – ceny biletów

Bilety na Mystic Festival są jeszcze dostępne. Czterodniowy karnet kosztuje 882.96zł, a dwudniowy - 622.69zł. Pojedyńcza wejściówka jest w cenie 404.56zł. W ceny są wliczone opłaty serwisowe.