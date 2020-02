Rozmowy o dobrym brzmieniu w Gdyni

Miasto Gdynia wraz Festiwalem Soundedit przygotowało serię spotkań dotyczących między innymi tego, jak powstaje muzyka w obecnych czasach. Podczas spotkań z wybitnymi producentami muzycznymi będzie można wysłuchać opowieści o pracy w studiu, koncertach, wykonawcach i o wszystkim tym, czym jest rzemiosło ludzi decydujących o kształcie artystycznym płyt, singli i przebojów. Spotkaniom towarzyszyć będą projekcje filmowe oraz koncerty.

Brian Eno został nagrodzony statuetką Człowieka ze Złotym Uchem podczas Festiwalu Soundedit w Łodzi /materiały prasowe

W roku 2020 Festiwal Soundedit odbędzie się w dniach 22-25 października w Łodzi.

"Bardzo się cieszę na tę współpracę. Festiwal Soundedit w tym roku będzie miał już dwunastą edycję. Staramy się transferować nasze dokonania i doświadczenia, ze szczególnym akcentem na wątek edukacyjny, do innych miast. Miasto Gdynia okazało się być niezwykle otwarte i gościnne. Kreatywna atmosfera zachęca do aktywnego działania" - powiedział Maciej Werk, dyrektor Festiwalu Soundedit.

Bohaterami pierwszego spotkania będą: Daniel Lanois i Brian Eno. To nie tylko wybitni, jeśli nie najwybitniejsi producenci muzyczni, lecz również artyści i współpracownicy. Obydwaj zostali uhonorowani statuetką "Człowieka ze Złotym Uchem", nagrodą Soundedit. Ich dorobek artystyczny oraz producencki jest doceniany i szanowany na całym Świecie.

Wydarzenie odbędzie się w Sali Kinowej Muzeum Marynarki Wojennej, we wtorek 17 marca, o godz. 18.30.

W pierwszej części zostanie wyświetlony film w reżyserii D. Lanois, pt.: "Here Is What Is". To dokument, w którym artysta prezentuje swoje metody pracy oraz sposób, w jaki podchodzi do procesu tworzenia. Po projekcji widzowie wezmą udział w panelu pt.: "Kim jest producent muzyczny?". Spotkanie w Muzeum Miasta Gdyni poprowadzi Piotr Metz. O tym, jaką rolę we współczesnym przemyśle muzycznym pełni producent muzyczny opowiedzą: Leszek Biolik - muzyk, kompozytor, aranżer i producent muzyczny, również wyróżniony "Człowiekiem ze Złotym Uchem" oraz Maciej Werk - założyciel i wokalista zespołu Hedone, kompozytor, autor tekstów, producent muzyczny, ale przede wszystkim pomysłodawca i organizator Festiwalu Soundedit.

Wideo Here Is What Is - "Daniel Lanois" (Documentary 2007)

Drugie ze spotkań nosi tytuł: "Gwiazdy ze stolicy, cynicy z Wybrzeża". Odbędzie się w Muzeum Miasta Gdyni, we wtorek 21 kwietnia, o godz. 18.30.

Będzie to dyskusja na temat różnic kulturowych oraz mentalnych. Różnic, jakie występują pomiędzy sceną trójmiejską, a resztą kraju w podejściu do działań́ artystycznych. Panel dotknie zatem nie tylko tematów muzycznych. Spotkanie prowadzić będzie Kamil Wicik, a udział wezmą: Grzegorz Brzozowicz - dziennikarz muzyczny, Jędrzej Kodymowski - wokalista, muzyk, kompozytor i instrumentalista, pochodzący z Gdyni, Michał Miegoń - gdyński animator sceny muzycznej oraz Adam Toczko - producent muzyczny, laureat nagrody "Człowieka ze Złotym Uchem".

Następnie uczestnicy zostaną zaproszeni na koncert trójmiejskiego zespołu Kwiaty. W skład, którego wchodzą: Maja Andrzejewska (wokalistka), Kajetan Krzemieniewski (gitara), Paweł Przyborowski (gitara), Wojciech Chroboczyński (gitara basowa), Jacek Frąś (perkusja).

Wszystkie piosenki zespołu, to autorskie kompozycje, wykonywane w języku polskim. Muzyka Kwiatów jest na pograniczu gatunków, a członkowie inspirują się głównie muzyką psychodeliczną, shoegazem, sennymi klimatami rodem z serialu Twean Peaks i Angelo Badalamentim.

Wideo Kwiaty - Koniec Wakacji (oficjalny wideoklip)

"Eno na Księżycu" - to tytuł trzeciego ze spotkań. Poniedziałek 11 maja, o godz. 19.00, w Gdyńskim Centrum Filmowym - sala Goplana.

Prowadzenie - Piotr Metz, w panelu udział wezmą: Maciej Polak - muzyk, kompozytor i miłośnik syntezatorów znany z analogia.pl, PinPark oraz Michał Jeziorski - trójmiejski muzyk związany z zespołami i projektami: Ptah, Spika, Miastofonia, Molto Delay. Spotkanie będzie poświęcone jednemu z najwybitniejszych producentów muzycznych na Świecie - Brianowi Eno. Dyskusja toczyć się̨ będzie wokół albumu "Apollo" z 1983 r., który stał się̨ niekwestionowaną ikoną muzyki ambient. Integralna część spotkania, to nawiązanie do rozmowy, jaką przeprowadził Piotr Metz z Brianem Eno podczas Festiwalu Soundedit w 2016 r.

Wideo Brian Eno - An Ending (Ascent) (Remastered 2019)

Po dyskusji widzowie będą mogli wysłuchać koncertu projektu Apollos. Wystąpią: Jakub Sokołowski oraz Michał Jeziorski. Ten pierwszy, to absolwent i wykładowca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Studia ukończył pod kierunkiem prof. Elżbiety Tarnawskiej. Zajmuje się głównie muzyką współczesną. Interesuje się również szeroko pojętą muzyką improwizowaną i współczesną klasyką. Michał Jeziorski już od wczesnych lat 80. zafascynowany był zarówno muzyką elektroniczną, jak i technologią wykorzystywaną do jej tworzenia. Współpracował z wieloma polskimi zespołami, występując z nimi na koncertach, nagrywając płyty oraz tworząc remiksy. Nagrywał również ilustracje muzyczne do filmów. Swoje płyty wydaje pod szyldem wytwórni Requiem Records. Obecnie zaangażowany w działalność zespołu Molto Delay. Apollos to część większego cyklu kameralnych występów sygnowanych przez Festiwal Soundedit - "Fortepiany Wolności".

Na wszystkie wydarzenia wstęp jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc obowiązują zapisy.