Roxie Węgiel pozuje w skąpym stroju kąpielowym. Jak reagują fani?

Roxie Węgiel idolką polskich nastolatek

Wokalistka, po swoim zwycięstwie w "The Voice Kids" i "Eurowizji Junior", szybko zyskała masę wiernych fanów. W dużej mierze są to dzieci, a także nastolatki, które wspierają Roxie w jej karierze. Marzą, aby zabłysnąć na wielkiej scenie, tak jak ich idolka.

17-letnia gwiazda miała bardzo dużo pracy w tym roku - zagrała setki koncertów, nagrywała piosenki, więc w końcu wybrała się na zasłużony wypoczynek. W mediach społecznościowych zamieściła fotografię w zielonym stroju kąpielowym, którą zachwyciła swoich fanów. Nienaganna sylwetka młodej wokalistki wywołała wiele pozytywnych komentarzy.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

"Piękność"; "Umówisz się ze mną?"; "Przywieź trochę tego słońca?"; "Z gwiazdki zrobiła się gwiazda" - piszą obserwatorzy wokalistki.

Roxie Węgiel: Starsi mężczyźni przekraczają granice

W jednym z niedawnych wywiadów Węgiel zdradziła trochę więcej na temat swojej publiki. Ku zdziwieniu wokalistki, na jej koncertach pojawia się coraz większa liczba starszych mężczyzn. Momentami pozwalają sobie na zbyt wiele, wprowadzając piosenkarkę w zakłopotanie.

"Patrząc na to, w jakim wieku teraz jestem, to też zauważam, że jest więcej takich starszych panów, którzy przychodzą na moje koncerty. Nie ukrywam, że czasami to jest takie mocno przytłaczające, kiedy starsi mężczyźni za bardzo próbują dążyć do kontaktu fizycznego. Czasami zdarzało się tak na koncertach" - wyjawiła Roxie.

Mimo niekomfortowych sytuacji, młoda gwiazda czuje się znacznie swobodniej, gdy ma przy sobie swoją ochronę. Ma większe poczucie bezpieczeństwa. "Wyczuwam takie sytuacje. Trzeba na nie uważać, ale 'face to face' rzadko się zdarza, żebym miała przykre sytuacje" - dodała Roxie.