Życie Roxie Węgiel ( posłuchaj! ) z każdym rokiem nabiera szybszego tempa. Wszystko zaczęło się od wygranej w pierwszej edycji "The Voice Kids". Niedługo po tym wokalistka została wybrana jako przedstawicielka Polski w Eurowizji Junior. Młoda gwiazda nie zawiodła naszych rodaków, przynosząc naszemu krajowi zwycięstwo. Od tego momentu jej kariera muzyczna szybko się rozkręciła. Piosenkarka otrzymała nawet nagrodę MTV EMA, w kategorii najlepszy polski artysta.

Roxie Węgiel: Życie prywatne w świetle fleszy

Młoda artystka weszła w świat artystyczny w bardzo młodym wieku. Od początku musiała podejmować poważne decyzje. Jedną z nich był kontrakt z wytwórnią płytową, która wydała jej pierwszy album.

Chociaż płyta odniosła ogromny sukces, wokalistka w trakcie lockdownu zerwała podpisaną umowę. Znalazła innego producenta, który spełnia jej wymagania. Jak w wirze pracy artystka znajduje czas na naukę?

Roksana nie ukrywa, że stresuje ją myśl o zbliżającej się maturze. Wokalistka stara się każdą wolną chwilę, kiedy akurat nie koncertuje lub nie nagrywa nowych kawałków, poświęcać na naukę. Jednak tego czasu wcale nie ma aż tak dużo... Roxie podzieliła się w jednym z wywiadów ogromnymi emocjami, jakie towarzyszą jej w trakcie przygotowywania się do egzaminu dojrzałości.

Roksana Węgiel: Jakie przedmioty zdaje? Idzie na studia?

Młoda gwiazda myśląc o przedmiotach, które mogła by zdawać na maturze w formie rozszerzonej, miała niemały dylemat. Ostatecznie postanowiła wybrać język angielski. Swoją decyzję uzasadniła faktem, że posługuje się tym językiem na co dzień w swojej pracy m.in. podczas nagrywania piosenek.

"Jak sobie tak intensywnie pomyślę o maturze, to czuję stres. Wiem, że czeka mnie bardzo dużo pracy, będę musiała bardzo dużo się uczyć, żeby nadrobić pewien materiał i zdać tę maturę. To jest mój cel, więc będę do niego dążyła. Rozszerzoną maturę chciałabym zdawać z języka angielskiego" - powiedziała Roxie.

Artystka w przyszłym roku ukończy szkołę średnią. Fani zastanawiają się, jakie kroki podejmie wokalistka. Czy wybierze się na studia czy jednak zrezygnuje z tego pomysłu?

"Jeśli moje życie będzie wyglądało nadal tak intensywnie, to na pewno nie pójdę od razu na studia. Ale jeśli będę miała zdaną maturę, to mogę sobie zrobić te studia w każdym momencie mojego życia. Chciałabym, żeby to mi coś dało, coś wniosło do mojego życia. Bo nie zależy mi na papierku" - skomentowała Roksana Węgiel.

