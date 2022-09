17-letnia Roksana Węgiel pomimo swojego młodego wieku ma na swoim koncie ogromną liczbę sukcesów. Po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć ją w show "The Voice Kids" , który zresztą wygrała. Węgiel zjawiła się w programie jako ciemnowłosa, nieumalowana, skromnie ubrana 13-latka. Mało kto pamięta już, jak wyglądała wówczas, bo wraz z wydaniem swoich pierwszych utworów, styl oraz wygląd Roxie zaczęły ulegać ogromnej zmianie. Coraz chętniej pokazywała się w topach, skąpych sukienkach i kontrowersyjnych, często odsłaniających biust kreacjach.

Ostatnio w sieci krytykowano jej wyzywające fotografie. Obecnie młoda piosenkarka przefarbowała włosy na blond. Co więcej, na niemal każdym zdjęciu w social mediach, epatuje mocnym makijażem. Na swoim Instagramie chętnie dzieli się z fanami swoimi stylizacjami.

Roxie Węgiel promuje koncert u o. Rydzyka

Tym bardziej niektórzy byli zaskoczeni tym, jak w social mediach TV Trwam (medium należącym do o. Tadeusza Rydzyka), zobaczyli nagranie umalowanej Roksany zapraszającej na koncert podczas Michalickich Spotkań Młodych. Nie jest tajemnicą, że młodzi ludzie uwielbiają słuchać Roxie, więc podczas katolickiej imprezy wystąpi gwiazda, którą młodzież naprawdę ceni.

Impreza odbywa się w Miejscu Piastowym (woj. podkarpackie) i potrwa od 16 do 18 września. Roxie wystąpi 17 września. W zapowiedzi koncertu zamieszczonej w social mediach widzimy Roksanę z długimi tipsami i topem odsłaniającym brzuch.

Wokalistka już wcześniej nie ukrywała, że wiara jest dla niej ważna - występowała też na podobnych wydarzeniach jak Festiwal Życia 2022 w Kokotku, podczas koncertu TVP "Dekalog A.D. 2021" czy też odwiedziła Zespół Szkół Katolickich w Sosnowcu.

Wokalistka z Jasła została kiedyś zapytana o swój stosunek do Kościoła. Węgiel potrafi pogodzić swoje przekonania z dość wyzywającym ostatnio wizerunkiem artystycznym.

"Jeśli chodzi o Kościół, to ja to odbieram jako wspólnotę. To jest dla mnie wspólnota ludzi, którzy się łączą w miłości do Boga i to jest najważniejsze. Już nie wchodzę nawet w politykę Kościoła, bo wiadomo, jak jest. Każdy jest inny, każdy podchodzi do tego indywidualnie, ja się nie wstydzę o tym mówić i uważam, że to jest indywidualna sprawa każdego człowieka. Niech każdy robi to, co czuje" - mówiła wokalistka w rozmowie z Pomponikiem.

Internauci komentują nowy wygląd Roxie: "Tragedia, gdzie matka?"

Całkiem niedawno rozgorzała dyskusja na temat jej "dojrzałego" wyglądu. Użytkownicy podzielili się na dwa obozy. Pierwszy - broniący Roxie i drugi - mówiący, że ten strój jest nieodpowiedni dla dziewczyny w jej wieku.

"Trzeba mieć nieźle nawalone w bani żeby dodawać takie zdj wiedząc jakich młodych ma się fanów. Szkoda słów. Rozbieraj się dalej a daleko te dzieci zajdą. Przykre że nikt na to nie patrzy [pisownia oryginalna]" - skomentowała jedna z internautek.

Duża część użytkowników Instagrama i Tik-Toka uważa także, że obecny wygląd nastolatki bardzo ją postarza.

"Śmieszne, że siedemnastolatki wyglądają jak trzydziestki", "Co ci się stało", "Tragedia, gdzie matka?!" - to tylko kilka z komentarzy, jakie można znaleźć pod postami i filmikami Roxie.

Nie zabrakło też odniesień do ewentualnego poprawiana urody przez gwiazdę:

"Usta jak parówki!" - pisali zgryźliwie komentujący.

Znaleźli się i ci, którzy stanęli w obronie Roxie, a jej zmiany w wyglądzie tłumaczyli dorastaniem. Sama wokalistka odniosła się do poprawiania urody w wywiadzie dla Pomponika. Zapytana o to, czy czytała w mediach plotki, że przeszła operacje plastyczną, odparła, że dały jej i jej znajomym duży powód do śmiechu.

