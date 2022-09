Marek Piekarczyk i Justyna Steczkowska już po raz piąty zasiadają obok siebie w trenerskich fotelach "The Voice of Poland". Razem z nimi uczestników oceniają Tomson i Baron z grupy Afromental oraz debiutująca w tym gronie Lanberry, która zastąpiła Sylwię Grzeszczak.

W sobotnich dwóch odcinkach "The Voice of Poland" pojawili się uczestnicy z województwa kujawsko-pomorskiego oraz młodzi Polacy na co dzień mieszkający na Wileńszczyźnie. Po raz pierwszy w historii show produkcja postanowiła poszukać muzycznych talentów wśród Polaków mieszkających na obczyźnie.

Reklama

W najbliższą sobotę widzowie zobaczą aż trzy odcinki muzycznego talent show TVP2. 24 września wyemitowane zostaną trzy ostatnie odcinki Przesłuchań w ciemno. To właśnie wtedy poznamy pełny skład drużyn Justyny Steczkowskiej, Lanberry, Marka Piekarczyka oraz Tomsona i Barona.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Justyna Steczkowska w "The Voice of Poland": Zaczynałam śpiewać na weselach TVP

Michał Kaczmarek zabrał głos po odrzuceniu w "The Voice of Poland"

Ostatnio głośno było o odrzuceniu Michała Kaczmarka, który jest uznanym na polskiej scenie wokalistą. "Dobry głos ma" - mówiła Lanberry. "Ale czysto śpiewa" - ocenił Baron, jednak żaden z trenerów nie zdecydował się wcisnąć czerwonego przycisku. "Męczył się" - stwierdził potem Marek Piekarczyk.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Michał Kaczmarek Halo, ja czekam

Po emisji odcinka podzielił się przemyśleniem na temat decyzji jurorów. "Szanowni Jurorzy i producenci. Taka żyleta tylko została pokazana w tym przepięknym utworze. Wybitnych i mądrych twórców! Nie znacie moich możliwości, bo niestety zostałem ograniczony z wyborem repertuaru. To produkcja wybrała i naciskała mnie na te piosenkę. Chętnie zmierzyłbym się z każdym z Was, co zostało mi zaproponowane, ale nie było mi dane" - napisał.

"Jeśli ktoś się zna na muzyce to potrafi ocenić kto ma potencjał. Życzę wszystkiego dobrego. A na scenie polskiej myślę że każdy z Was będzie chodził po kątach, żeby nie patrzeć prosto w oczy. Tymczasem pozdrawiam z drugiej półkuli. A wy siedźcie w swoim klubie wzajemnej adoracji. Przypominam... że jest to wyraz mojej opinii i wielu osób" - podkreślał Michał Kaczmarek, pisząc o "tysiącach wiadomości" od ludzi zszokowanych faktem, że został odrzucony w programie.

Na Facebooku jego wpis skomentował też Adam Konkol, lider i kompozytor grupy Łzy. Ten muzyk napisał muzykę i teksty na debiutancki album Kaczmarka - "Czekając na miłość" (2011). Z tego wydawnictwa pochodzi m.in. przebój "Halo ja czekam na ciebie".



"Michał w jury są osoby, które wszystkie razem wzięte mają mniej złotych i platynowych płyt niż ja sam, a ja Cię doceniłem i wydałem z Tobą płytę, jesteś naprawdę świetnym wokalistą. Dobrze wiesz jak wyglądają takie programy, nikt Ci nie umarł w ostatnim czasie więc nie miałeś szans" - napisał Konkol.

Clip Michał Kaczmarek W krakowskim spojrzeniu

Produkcja programu odpowiada na zarzuty Michała Kaczmarka

Portal Plejada skontaktował się z producentem show, firmą Rochstar. Rinke Rooyens, reżyser programu poinformował, że piosenka "Za-czekam" została wybrana po to, by pozwolić jak najlepiej zaprezentować umiejętności wokalne uczestnika.

Rooyens podaje też, że każdy uczestnik przed udziałem w programie otrzymuje regulamin, który musi zaakceptować, a zasady programu "nie zostały złamane".

Całe oświadczenie Rinke Rooyensa:

Pan Michał Kaczmarek, zgodnie z regulaminem programu, spośród listy ponad 80 utworów dostarczonych przez produkcję wybrał osiem piosenek zagranicznych i cztery polskie. Wśród wybranych przez niego utworów była również piosenka "Za-czekam" Mieczysława Szcześniaka. Analizując utwory zaznaczone przez pana Michała Kaczmarka, producent, kierownik muzyczny oraz trener wokalny programu zdecydowali, że w tym właśnie utworze w oryginalnej aranżacji uczestnik będzie mógł jak najlepiej zaprezentować swoje umiejętności wokalne Niestety nie możemy odpowiadać za subiektywne odczucia uczestnika na temat opinii i decyzji trenerów oraz montażu programu. Zgodnie z formatem żaden z trenerów nie ma i nigdy nie miał tzw. odsłuchu z reżyserki. Wszystkie wypowiedzi, jak i decyzje trenerów są autonomiczne Uczestnicy, decydując się na udział w programie, otrzymują regulamin, w którym znajdują się wszystkie zasady konkursu "The Voice of Poland". W przypadku pana Michała Kaczmarka oraz innych uczestników zasady programu nie zostały złamane, co można sprawdzić w regulaminie dostępnym na stronie naszego programu Rinke Rooyens, producent i reżyser "The Voice of Poland"