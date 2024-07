Roxie Węgiel to nastoletnia artystka, która może pochwalić się wieloma sukcesami w branży muzycznej. Zasłynęła dzięki swoim występom w talent show TVP "The Voice Kids" oraz w konkursie Eurowizji Junior, który udało jej się zwyciężyć. Ma zaledwie 19 lat, a już podbija listy przebojów i największe sceny w całej Polsce. Tworzy muzykę popową, której chętnie słuchają zarówno młodsi, jak i starsi odbiorcy.

Roxie Węgiel zaskoczyła fanów tajemniczym nagraniem

Na TikToku nastoletniej gwiazdy pojawiło się nagranie, które wywołało lawinę komentarzy. Fani są zaskoczeni i nie wiedzą, czego mają się spodziewać. Na filmiku Roxie Węgiel siedzi na quadzie, a dookoła niej stoją jeszcze dwa dodatkowe pojazdy. Jest późny wieczór, a artystka lipsyncuje i kołysze się do piosenki. Nagranie zostało podpisane tajemniczymi słowami. "1 dzień czekania, aż Mata i White przyjadą na quady" - czytamy na TikToku.

Filmik Roxie Węgiel został szybko powiązany przez fanów ze zbliżającą się premierą nowej piosenki dwóch znanych polskich raperów. Mata oraz White 2115 ponownie weszli we współpracę i 12 lipca ukaże się ich nowa piosenka. Artyści już kilkukrotnie łączyli swoje siły w duecie. Powstawały wówczas hity, które nastolatkowie nucili przez całe lato. "Oh oh (Lalala)" oraz "La La La (Oh Oh)" podbijały wakacyjne playlisty i skradały serca niejednego fana polskiego rapu.

Duet Mata i White 2115 ponownie połączył siły, aby stworzyć wspólnie letnią piosenkę, zatytułowaną "1 na 100". Jak na razie, oprócz tytułu i daty premiery, poznaliśmy także całkiem spory fragment utworu. Artyści bowiem wypuścili go do serwisu TikTok, gdzie fani mogą nagrywać filmiki do dźwięku, w którym Mata rapuje swoje wersy. "Jesteś jedną na sto, bo to małe miasto. Zmieniłaś się dla mnie na blond, przyjechałaś taksą. Schodzę po Ciebie pod blok, bo nie możesz zasnąć. Tell me, baby, what you want, weźmiemy na raz to" - słyszymy we fragmencie. Do trendu dołączyła również Roxie Węgiel, a jej filmik z quadami może zwiastować ciekawą współpracę.

Czy nastoletnia gwiazda dołączy do duetu raperów?

Pojawiły się spekulacje, mówiące o tym, że Roxie jest powiązana ze zbliżającą się premierą piosenki "1 na 100". Co prawda we fragmencie utworu, który został udostępniony przez raperów do serwisu TikTok, nie słychać głosu młodej wokalistki, jednak nie wszystkie karty zostały jeszcze odkryte. Być może piosenkarka nagrała inną zwrotkę, o czym dowiemy się dopiero 12 lipca. Część fanów zakłada natomiast, że Roxie będzie miała swój udział jedynie w teledysku Maty i White’a 2115.

Pod filmikiem Roxie Węgiel na TikToku wylała się lawina komentarzy. Wielu odbiorców wokalistki nie spodziewało się jej współpracy z raperami. "Co to za uniwersum?", "Co tu się stało?" - piszą zaskoczeni fani. "Czyżby jakaś nowa piosenka się szykowała?", "Chcę to zobaczyć", "Jakiś letniaczek się szykuje?", "1 dzień czekania, aż Roxie będzie na feacie" - czytamy w komentarzach.

Co z tego wyniknie? Premiera już w piątek, a do tego czasu fani Roxie, Maty oraz White’a 2115 mogą jedynie uzbroić się w cierpliwość i liczyć na to, że ich przypuszczenia się spełnią.

