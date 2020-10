Roxette i teledysk "Let Your Heart Dance With Me". To jeden z ostatnich utworów nagranych przed śmiercią Marie Fredriksson

Do sieci trafił teledysk "Let Your Heart Dance With Me" grupy Roxette. To jedna z ostatnich piosenek nagranych przez szwedzki zespół przed śmiercią wokalistki Marie Fredriksson, która zmarła 9 grudnia 2019 r. po wieloletniej chorobie.

Marie Fredriksson i Per Gessle na ostatniej trasie Roxette w 2015 r. /Brian Rasic/WireImage /Getty Images

Problemy zdrowotne Marie Fredriksson sprawiły, że w kwietniu 2016 r. trasa koncertowa Roxette została odwołana. Lekarze zalecili wówczas wokalistce zakończenie występów na scenie.

"Dziękuję Marie, dziękuję za wszystko. Byłaś wspaniałym muzykiem, mistrzem głosu, cudownym wykonawcą. Dziękuję za to, że pomalowałaś moje czarno-białe piosenki w najpiękniejsze kolory" - napisał w pożegnaniu Per Gessle ( sprawdź! ), z którym wokalistka tworzyła duet Roxette.

Już po odwołaniu ostatniej trasy Roxette, latem 2016 r., do sprzedaży trafiła płyta "Good Karma". Z sesji zostało kilka utworów, dla których zabrakło miejsca na albumie. Jednym z nich był "Let Your Heart Dance With Me". W końcu ujrzy on światło dzienne za sprawą kolekcji "Bag of Trix", która ukaże się pod koniec roku.

"Chciałem napisać coś klasycznego i prostego, do klaskania i tupania nogą. Tak powstało 'Let Your Heart Dance With Me'. Polubiłem tę piosenkę, kiedy pracowaliśmy w studiu, ale jak zwykle mieliśmy za dużo materiału i silną konkurencję, dlatego musiała czekać na kolejną okazję. Kiedy pojawił się pomysł na ten projekt, wiedziałem, że będzie idealnie się nadawać" - opowiada Per Gessle.

Gitarzysta i wokalista powierzył miks "Let Your Heart Dance With Me" Ronny'emu Lahti, który 20 lat wcześniej nadał płycie Roxette "Room Service" wakacyjną lekkość. W efekcie "nowy" utwór pełen jest lata, słońca i optymizmu, pomimo, iż powstał w trakcie ostatnich dni Marie z Roxette, co wynikało z pogłębiających problemów zdrowotnych związanych z rakiem, który zdiagnozowano u wokalistki dekadę wcześniej.

"Kilka miesięcy przed premierą 'Good Karma', lekarze Marie zalecili jej, by zaprzestała koncertowania. Odwołaliśmy więc letnią trasę i zaplanowane występy. Nawet jednak praca w studiu była dla niej wyczerpująca. Bardzo chciała pracować, ale kosztowało ją to wiele wysiłku. Była waleczna do samego końca" - wspomina ze wzruszeniem Per Gessle.