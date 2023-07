Do tragicznego zdarzenia doszło w pobliżu miasteczka Swinford w północno-zachodniej Irlandii. W miejscu, gdzie już wcześniej dochodziło do wielu kolizji, zderzyły się dwa samochody. Jednym z nich kierował Ciaran Keating. Wypadek przypłacił on życiem.

Jego żona, Ann Marie, która towarzyszyła mu w podróży, odniosła obrażenia, które nie zagrażają jej życiu, Przetransportowano ją do szpitala Uniwersyteckiego Mayo. Najstarszy brat Ronana Keatinga jechał wraz z żoną do miasta Sligo na mecz piłkarski drużyny Cork City F.C., w której barwach gra ich syn, Ruairí.

Informację o śmierci 50-letniego Ciarana Keatinga podał dziennik "The Mayo News", gdzie pracował on wcześniej jako dyrektor ds. reklamy.

"Ciaran był cenionym członkiem naszego zespołu przez wiele lat, zanim wyjechał, aby podjąć szereg innych działań biznesowych, zarówno w sektorze hotelarskim, jak i budowlanym. Podczas pracy w gazecie znalazł przyjaciół i pozostawał w bliskim kontakcie z wieloma pracownikami przez wiele lat od momentu odejścia" - wspominał go jeden z dziennikarzy gazety.

Ronan Keating, jak na razie, nie odniósł się publicznie tego, co się wydarzyło. Przyjaciel wokalisty grupy Boyzone wyjawił dziennikowi "Daily Mail", że Ronan jest "całkowicie zdruzgotany", ale "próbuje pozostać silny ze względu na swoją rodzinę". Muzyk, który na co dzień mieszka pod Londynem, miał odłożyć na bok wszystkie swoje sprawy i polecieć do Irlandii.

Ciaran był najstarszym z pięciorga rodzeństwa Keatingów. Ronan ma jeszcze dwóch braci i siostrę.