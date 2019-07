Romuald Lipko: Nigdy nie pogodzę się z Cugowskim

Konflikt na linii Romuald Lipko – Krzysztof Cugowski wcale nie osłabł. Kompozytor Budki Suflera w rozmowie z "Super Expressem" stwierdził wręcz, że nigdy nie pogodzi się z byłym już wokalistą legendarnej formacji.

Pod koniec maja tego roku Romuald Lipko potwierdził reaktywację Budki Suflera. U jego boku pojawią się Tomasz Zeliszewski (perkusja) i Mieczysław Jurecki (bas). Wokalistą został natomiast Robert Żarczyński, frontman cover bandu Budka Band, cieszący się uznaniem muzyków Budki Suflera.

Powrotowi zespołu sprzeciwił się Krzysztof Cugowski, który zapowiadał nawet kroki prawne w tej sprawie. Szybko odpowiedział mu sam Lipko.

"Pan Cugowski nie ma żadnego dokumentu, który by potwierdzał rozwiązanie zespołu większością trzech głosów. Nie mamy do niego żadnych pretensji, bo zawsze robił to, co chciał. Zawsze próbował prowadzić jakąś działalność obok Budki, często na niekorzyść zespołu" - przekonywał lider formacji w rozmowie z "Dziennikiem Wschodnim".

Wokalista grupy następnie zmienił nieco front i stwierdził, że nie będzie miał nic wspólnego z reaktywacją i skupia się na solowej działalności.



"Nie widzę powodu, żeby znowu grać z dawnymi kolegami" - mówił PAP Life Krzysztof Cugowski, przypominając, że zespół zakończył działalność w 2014 roku. "Mam swoje plany i swoje projekty muzyczne - tyle" - dodawał były frontman Budki ( posłuchaj solowego utworu "Przebudzenie"! ).

Teraz oliwy do ognia postanowił dolać ponownie Lipko, który w mocnych słowach skomentował to, co robi jego były kolega z zespołu.

"Minęły dwa miesiące, mógł się zająć całą sprawą. Każdy może powiedzieć wszystko. W Polsce są niezawisłe sądy, które jakiekolwiek spory rozstrzygają, i jeżeli pan Cugowski będzie chciał wejść w jakikolwiek spór z zespołem Budka Suflera, jego historią, jego dorobkiem, to prosta droga, może się udać do najbliższego sekretariatu sądu i wnieść tam pozew przeciwko nam" - mówił "Super Expressowi".



Lipko zapytany, czy jest szansa, aby kiedykolwiek zakopał topór wojenny z Cugowski, przyznał, że są na to marne szanse.

"Nie pojednaliśmy się i nie pojednamy się nigdy. Proszę nie myśleć, że kiedykolwiek może zaistnieć jakiekolwiek pojednanie, ponieważ pojednać się mogą ludzie, którzy kiedyś próbowali ze sobą na jakiś temat rozmawiać i mieli co do tego pewne trudności, czyli negocjacje jeszcze nie zostały osiągnięte itd. Ponieważ pan Cugowski robi wszystko, żeby prowadzić swoją indywidualną karierę, bez nazwy zespołu Budka Suflera, dostał propozycję, nie przyjął tej propozycji, z zadowoleniem przyjęliśmy odmowę" - stwierdził Lipko.



