Roksana Węgiel zgłoszona do Komisji Etyki Reklamy. O co chodzi?

W okresie świątecznym ubiegłego roku Roksana Węgiel była bohaterką jednej z reklam. Nagranie z jej udziałem zostało zgłoszone do Komisji Etyki Reklamy.

Reklama z udziałem Roksany Węgiel została zgłoszona do Komisji Etyki Reklamy /Artur Zawadzki / Reporter

Jak się okazuje, z krytyką spotkał się świąteczny spot zrealizowany dla jednej z sieci komórkowych.

Na nagraniu Roksana Węgiel i Dawid Kwiatkowski wykonują fragment utworu "Rockin' Around the Christmas Tree".

Reklama spotkała się z pozytywnym odbiorem. "Dla tej dziewczyny nie ma trudnych rzeczy do zaśpiewania", "Uzależniłam się od tej piosenki", "Super piosenka, wpada w ucho i mega radosna, naprawdę poprawia nastrój" - komentowali fani. Znaleźli się jednak również tacy, którym duet nie przypadł do gustu.

O skardze w swoim filmiku poinformował youtuber AdBuster. Powodem zażalenia był zbyt dosłownie przetłumaczony fragment piosenki, który miał wskazywać, że młoda piosenkarka chce... ukamienować świąteczne drzewko.

"Słyszałem frazę 'Rock Christmas Tree', co oznacza 'ukamienować świąteczne drzewko'. Jest to jawna walka z tradycjami i to mi się nie podoba" - czytamy w zgłoszeniu do Komisji Etyki Reklamy.

Krytyka nie ominęła także Dawida Kwiatkowskiego. "Dawid Kwiatkowski po prostu brzydko śpiewa i źle wpływa na moje samopoczucie, co może prowadzić do chorób, przez co reklama jest szkodliwa" - napisano w skardze.

Komisja Etyki Reklamy uznała jednak argumenty za absurdalne i odrzuciła skargę.