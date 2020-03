Roksana Węgiel pokazała zdjęcia z braćmi. Tak spędza czas w domu [INSTAGRAM]

Pandemia koronawirusa sprawiła, że Roksana Węgiel wstrzymała wszystkie swoje działania promocyjne. Młoda wokalistka na Instagramie pochwaliła się zdjęciami ze swoimi młodszymi braćmi.

Roksana Węgiel wspiera akcję #zostańwdomu /Artur Zawadzki / Reporter

9 lutego na świat przyszedł Tymoteusz Węgiel - najmłodszy brat Roksany Węgiel.

15-letnia wokalistka nie przerwała jednak swojej działalności, a jeszcze w lutym ruszyła na Dominikanę w ramach akcji "Eska odwołuje zimę". Towarzyszyli jej wówczas tata (na Instagramie znany jako "stwórca Roxie") i drugi brat - Maksymilian.

Po powrocie z promocyjnych wakacji wokalistka poświęciła też reszcie rodziny.

Pandemia koronawirusa sprawiła, że Roxie dołączyła do akcji #zostańwdomu.

Na najnowszych zdjęciach możemy zobaczyć Węgiel z jej braćmi.

"Ta dwójka to najlepsze co mnie w życiu spotkało... Jak widzicie chillujemy sobie w domku, mamy nadzieje, że wy też. Poświęćmy ten czas sobie i rodzinie, to dobry moment na zresetowanie się.." - napisała.



Roksana Węgiel kończy 15 lat 1 / 10 Szersza publiczność poznała Roksanę Węgiel na początku 2018 r., gdy pojawiła się w pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids". Już od przesłuchań w ciemno Roksana robiła furorę. Zaśpiewała wtedy przebój "Halo" Beyonce. "Myślę, że ona w twoim wieku nie miała takiego głosu" - komplementowała uczestniczkę jurorka Edyta Górniak. Źródło: East News Autor: VIPHOTO udostępnij

Roksana Węgiel jest laureatką Eurowizji Junior 2018 z piosenką "Anyone I Want to Be" ( sprawdź! ).

Dzięki wygranej w pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids", została wybrana reprezentantką Polski na konkursie eurowizyjnym.

Debiutancki singel "Żyj" ( posłuchaj! ) w serwisie YouTube wyświetlono ponad 15 milionów razy, a Roksana otrzymała za niego złotą płytę podczas gali Bestsellery Empiku 2018. W styczniu 2019 r. uzyskała nominację do nagrody Fryderyka w kategorii fonograficzny debiut roku.

Roksana Węgiel wygrywa Eurowizję Junior 2018 1 / 9 Reprezentująca Polskę 13-letnia Roksana Węgiel wygrywa Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2018 Źródło: PAP Autor: EPA/TATYANA ZENKOVICH udostępnij

Płyta "Roksana Węgiel" zawiera 13 utworów, a wśród nich takie przeboje, jak "Anyone I Want to Be", "Lay Low", "Żyj", czy "Obiecuję". Limitowana edycja wydana w listopadzie 2019 r. została poszerzona o cztery premierowe piosenki: "MVP", "Half Of My Heart", "True" i "Cisza".