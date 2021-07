Roksana Węgiel w "You Can Dance - Nowa Generacja". Co będzie robić w nowym programie TVP?

Od kilku tygodni realizowane są zdjęcia do programu "You Can Dance - Nowa Generacja", który na antenie TVP2 zagości już we wrześniu tego roku.



Po castingach, które odbywały się w największych miastach w Polsce, przyszedł czas na nagrania kolejnego etapu - Akademii. To właśnie tam, obok prowadzącej Idy Nowakowskiej, po raz pierwszy pojawiła się idolka nastolatek i nastolatków Roksana Węgiel. Młodziutka wokalistka wspiera uczestników biorących udział w jedynym w Europie talent show poświęconemu w całości utalentowanym tanecznie dzieciom. Piosenkarki nie zabraknie także w odcinkach studyjnych.

Reklama

Roksana Węgiel jako 13-latka wystąpiła w pierwszej edycji "The Voice Kids", którą wygrała. Doskonale zdaje więc sobie sprawę, jakie emocje towarzyszą uczestnikom w programie telewizyjnym. Dodatkowo kilka miesięcy temu Roksana brała udział w programie tanecznym. Razem z przyjaciółką Oliwią Górniak wygrała trzecią edycję "Dance Dance Dance", czym udowodniła, że jej talent jest wielowymiarowy.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roksana Węgiel i jej początki w show-biznesie Interia.tv

"You Can Dance - Nowa Generacja" zagości na ekranach już we wrześniu w TVP2. Taneczne poczynania uczestników w wieku 8-13 lat oceniać będzie jury - Klaudia Antos, Michał "Misha" Kostrzewski oraz przewodniczący jury Agustin Egurrola.

Przypomnijmy, że ostatnie tygodnie są mocno pracowite dla Roksany Węgiel. Wokalistka wróciła na trasę koncertową, wydała singel "Korona" oraz gościnnie udzieliła się na płycie Ekipy w numerze "Napad na bank". Wystąpiła również w teledysku do piosenki.