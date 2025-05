Zanim poznamy tegorocznego zwycięzcę europejskiego konkursu, w Bazylei odbędą się dwa półfinały, poprzedzające wielki finał. 13 i 15 maja spośród wszystkich reprezentantów wyłonieni zostaną ci, którzy zakwalifikują się do ostatniego etapu. Widzowie mogą oddawać głosy jedynie w dniu, w którym uczestnik z ich kraju występuje na scenie. Polacy mogą więc wysyłać SMS-y na swoich faworytów 13 maja, bowiem tego dnia odbędzie się półfinał z udziałem Justyny Steczkowskiej .

Co z osobami, które mieszkają w krajach niebiorących udziału w rywalizacji? One również mają możliwość głosowania! Ich noty traktowane są na równi z tymi, które są przyznawane przez widzów z państw uczestniczących.

Justyna Steczkowska startuje w półfinale z numerem 2. Jeśli Polce uda się zakwalifikować do sobotniego finału, przyporządkowany jej zostanie nowy numer - poznamy go 16 maja.

To widzowie zadecydują, kto wystąpi w wielkim finale Eurowizji 2025!

O awansie uczestników do ścisłego finału decyduje wyłącznie głosowanie publiczności. Punkty przyznane zostaną dziesięciu piosenkom, na które widzowie oddadzą najwięcej głosów. Od 1 do 8 punktów dostaną państwa z miejsc od dziesiątego do trzeciego, 10 punktów przyznane zostanie reprezentantowi z drugiego miejsca, a najpopularniejszy eurowizyjny hit uzyska 12 punktów.