Sensacyjna zwyciężczyni Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2018 na scenie występowała już jako dziecko. Zobaczcie, jak radziła sobie 9-letnia wówczas Roksana Węgiel.

Roksana Węgiel na lotnisku w Warszawie po powrocie z Eurowizji Junior AKPA

Młoda mieszkanka Jasła (internauci przypominają, że z tego miasta pochodzi także Michał Szpak, obecny trener "dorosłego" "The Voice of Poland") poza śpiewaniem uprawia akrobatykę i taniec towarzyski, należy do hiphopowej grupy R-Revolution oraz trenuje judo.

Reklama

Swój talent i jednocześnie największą pasję odkryła całkowicie przypadkowo. Na obozie judo wzięła udział w konkursie karaoke i zebrała wiele gratulacji. To bardzo zachęciło ją do dalszej pracy nad swoimi umiejętnościami wokalnymi.

Roksana Węgiel jako 8-letnia dziewczynka zaczęła uczęszczać na lekcje śpiewu, a niedługo później dołączyła do parafialnej scholi dziecięcej. W 2013 roku rozpoczęła także współpracę z Jasielskim Domem Kultury. Niedługo później - z niemałym zresztą powodzeniem - zaczęła brać udział w konkursach piosenki.

W sieci możemy znaleźć nagrania, jak na scenie radziła sobie jako mała dziewczynka.

Wideo Roksana Węgiel 9 lat - "Przekażmy Sobie Znak Pokoju"

Szersza publiczność poznała 13-letnią obecnie Roksanę na początku tego roku, gdy młoda wokalistka pojawiła się w pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids".

Już od przesłuchań w ciemno Roksana robiła furorę, która zaśpiewała wtedy przebój "Halo" Beyonce.

"Myślę, że ona w twoim wieku nie miała takiego głosu" - komplementowała uczestniczkę jurorka Edyta Górniak.

Już po pierwszych słowach piosenki swoje fotele obrócili Dawid Kwiatkowski oraz Baron z Tomsonem. Błyskawicznie w ich ślady poszła Edyta Górniak - przekonanie do siebie wszystkich trenerów zajęło 12-latce raptem 24 sekundy!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roksana Węgiel w "The Voice Kids" TVP

Walka o Roksanę była zacięta, a Dawid Kwiatkowski już wtedy przewidywał, że wokalistka dojdzie do finału. Górniak zaproponowała dziewczynce wspólne wykonanie przeboju "Aleją gwiazd" Zdzisławy Sośnickiej. Ten duet sprawił, że Roksana ostatecznie dołączyła do drużyny Edyty.

W kolejnym etapie (bitwy) zaśpiewała "Wrecking Ball" Miley Cyrys i bez problemów awansowała do finału.

Tam rozpoczęła od "Purple Rain" Prince'a, a następnie "To nie ja" swojej trenerki i mentorki oraz autorski singel "Żyj". Decyzją widzów TVP to właśnie Roksana została pierwszą laureatką "The Voice Kids". W nagrodę otrzymała 40 tys. zł i kontrakt płytowy.

"Odwołajcie ekipę sprzątającą, bo Roksana pozamiatała!" - skomentował jej występ Baron.

Clip Roksana Węgiel Anyone I Want To Be

Jako laureatkę "The Voice Kids" TVP wybrała ją na reprezentantkę Polski do tegorocznego konkursu Eurowizji dla Dzieci (Eurowizja Junior), który odbył się w niedzielę 25 listopada w Mińsku na Białorusi z udziałem przedstawicieli 20 państw.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roksana Węgiel po powrocie do Polski z Eurowizji dla Dzieci 2018 TV Interia

Roksana z piosenką "Anyone I Want To Be" zdobyła najwięcej punktów i jako pierwsza Polka wygrała Eurowizję Junior. O końcowej klasyfikacji decydowały głosy profesjonalnego jury (każdy kraj reprezentują trzy osoby z muzycznej branży oraz dwójka dzieci - z Polski byli to Saszan, Damian Ukeje, Majka Jeżowska oraz dwie uczestniczki ostatniej edycji "The Voice Kids": Zuzanna Janik i Milena Grigorian) oraz wyniki głosowania w internecie na oficjalnej stronie konkursu.

Roksana Węgiel wróciła do Polski. Na lotnisku tłum fanów 1 9 Roksana Węgiel, która w niedzielę (25 listopada) zwyciężyła w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2018, wróciła do Polski. Na lotnisku czekali na nią bliscy i tłum fanów. Autor zdjęcia: Piętka Mieszko Źródło: AKPA 9

W głosowaniu jury Polka zajęła 7. miejsce, jednak dzięki punktom od publiczności Roksana Węgiel awansowała na sam szczyt.

Zdjęcie Wyniki końcowe Eurowizji dla Dzieci 2018 /

W Mińsku na scenie wokalistce towarzyszyły Ada Gutkowska, Antonina Zając, Maja Śmidowicz, Aleksandra Osińska i Matylda Kucharska. Za choreografię odpowiadają Tomasz Barański znany z "Tańca z gwiazdami" oraz finalistka "You Can Dance" Paulina Przestrzelska.

Roksana Węgiel wygrywa Eurowizję Junior 2018 1 9 Reprezentująca Polskę 13-letnia Roksana Węgiel wygrywa Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2018 Autor zdjęcia: EPA/TATYANA ZENKOVICH Źródło: PAP 9

Wideo Roksana Węgiel - Anyone I Want To Be - LIVE - Poland 🇵🇱 - Junior Eurovision 2018

Sprawdź słowa piosenki "Anyone I Want To Be" w serwisie Teksciory.pl

Do tej pory poznaliśmy dwa single Roksany - "Żyj" (ponad 9 mln odsłon) i "Obiecuję" (ponad 3,2 mln).



Clip Roksana Węgiel Żyj

Sprawdź tekst piosenki "Żyj" w serwisie Teksciory.pl!

Clip Roksana Węgiel Obiecuję

Sprawdź tekst piosenki "Obiecuję" w serwisie Teksciory.pl!

Na początku października Węgiel w duecie z Edytą Górniak nagrała piosenkę "Zatrzymać chwilę" promującą film "Hotel Transylwania 3".

Clip Edyta Górniak Zatrzymać chwilę (Hotel Transylwania 3) - & Roksana Węgiel

Sprawdź tekst piosenki "Zatrzymać chwilę" w serwisie Teksciory.pl!