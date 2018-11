Eurowizja Junior 2018: Jak głosowali jurorzy? Punkty dla Roksany Węgiel

W głosowaniu jurorów Roksana Węgiel w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2018 zajęła siódme miejsce. Wygraną w końcowej klasyfikacji dali jej widzowie w głosowaniu internetowym.

Roksana Węgiel wygrywa Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2018 /EPA/TATYANA ZENKOVICH / PAP

Reprezentująca Polskę Roksana Węgiel, laureatka pierwszej edycji "The Voice Kids", z piosenką "Anyone I Want to Be" wystąpiła jako ostatnia.

Reklama

Tegoroczny konkurs Eurowizji dla Dzieci (Eurowizja Junior) odbył się w niedzielę 25 listopada w Mińsku na Białorusi z udziałem przedstawicieli 20 państw.



W przeciwieństwie do "dorosłej" Eurowizji, w przypadku tego konkursu można było głosować na swojego reprezentanta.

O końcowej klasyfikacji decydowały głosy profesjonalnego jury (każdy kraj reprezentują trzy osoby z muzycznej branży oraz dwójka dzieci - z Polski byli to Saszan, Damian Ukeje, Majka Jeżowska oraz dwie uczestniczki ostatniej edycji "The Voice Kids": Zuzanna Janik i Milena Grigorian) oraz wyniki głosowania w internecie na oficjalnej stronie konkursu.

Pierwszy etap głosowania rozpoczął się w piątek (23 listopada) o godz. 20 i zakończył tuż przed oficjalnym startem, w niedzielę o godz. 15:59. Żeby zagłosować, internauta ogląda występy z prób. Każdy mógł oddać od trzech do pięciu głosów.

Roksana Węgiel wygrywa Eurowizję Junior 2018 1 9 Reprezentująca Polskę 13-letnia Roksana Węgiel wygrywa Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2018 Autor zdjęcia: EPA/TATYANA ZENKOVICH Źródło: PAP 9

Głosować online można było również w niedzielę po wszystkich 20 występach konkursowych - ten etap potrwał 15 minut.

Wideo Roksana Węgiel - Anyone I Want To Be - LIVE - Poland 🇵🇱 - Junior Eurovision 2018

W głosowaniu jury Polka zajęła 7. miejsce, jednak dzięki punktom od publiczności Roksana Węgiel awansowała na sam szczyt, zdobywając w sumie 215 punktów.

Najwięcej punktów od jury (maksymalne 12) polska wokalistka otrzymała od Francji. Roksanę mocno docenili także w Australii i Serbii (po 10 pkt.), Albanii i Ukrainie (po 8 pkt.). Kolejne punkty przyznali jej jurorzy z Izraela i Walii (po 6 pkt.), Gruzji (5), Rosji i Białorusi (po 4), Macedonii (3), Włoch (2) i Kazachstanu (1).

Polskie jury swoje maksymalne 12 punktów przekazali Darinie Krasnoweckiej z Ukrainy.



Zdjęcie Wyniki końcowe Eurowizji dla Dzieci 2018 /

Eurowizyjny utwór Roksany Węgiel nosi tytuł "Anyone I Want To Be" i jest wykonywany w dwóch językach - polskim i angielskim.

Clip Roksana Węgiel Anyone I Want To Be

Sprawdź słowa piosenki "Anyone I Want To Be" w serwisie Teksciory.pl

Teledysk na oficjalnym kanale Eurovision Junior ma już ponad 2 mln odsłon. Rywale Roksany mogą się pochwalić wynikami znacznie słabszymi. Kolejni pod względem popularności są Danelija Tuleszowa z Kazachstanu ("Ózińe sen" - ponad 548 tys.), Angélina z Francji ("Jamais Sans Toi" - ponad 508 tys.) i Darina Krasnowecka z Ukrainy ("Say Love" - ponad 399 tys.).