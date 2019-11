Roksana Węgiel i jej selfie z MTV EMA 2019: Cristiano Ronaldo, Dua Lipa i inni [INSTAGRAM]

Na swoim profilu na Instagramie wokalistka Roksana Węgiel pochwaliła się zdjęciami, które zrobiła sobie z gwiazdami podczas niedzielnej gali MTV EMA.

Roksana Węgiel podczas gali MTV EMA 2019 w Sewilli /Stephane Cardinale - Corbis/Corbis /Getty Images

Impreza odbyła się w niedzielę (3 listopada) w Sewilli w Hiszpanii.

MTV EMA 2019 - gwiazdy na scenie

Po dwie nagrody MTV EMA zdobyli Taylor Swift, Billie Eilish (obie były nieobecne na gali), Halsey i koreańska grupa BTS ( sprawdź! ).

Wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. Shawn Mendes, Green Day oraz Liam Gallagher. Ten ostatni został pierwszym laureatem nagrody Rockowej Ikony.

Podczas gali na scenie wystąpili również m.in. Halsey, Dua Lipa, Niall Horan, Green Day i Becky G, która prowadziła tegoroczną imprezę.

Statuetkę dla Najlepszego polskiego artysty odebrała obecna w Sewilli 14-letnia Roksana Węgiel ( sprawdź! ).

Roksana Węgiel na gali MTV EMA 2019

"DZIĘKUJĘ WAM!!! TO NASZA KOLEJNA STATUETKA TYM RAZEM Z GALI MTV EMA JESTEŚCIE NIESAMOWICI. KOCHAM WAS NAJMOCNIEJ, WCIĄŻ NIE MOGĘ W TO WSZYSTKO UWIERZYĆ... BYŁO CUDOWNIE!!!" - napisała na Instagramie Polka.

Roksana w Sewilii za kulisami "upolowała" kilka gwiazd, z którymi porobiła sobie selfie.

Na jej profilu możemy znaleźć zdjęcia młodej wokalistki z piłkarzem Cristiano Ronaldo, Duą Lipą, Niallem Horanem i Billie Joe Armstrongiem, liderem zespołu Green Day.

