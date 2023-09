Serial od razu po premierze wskoczył do rankingu 10. najlepszych seriali w Polsce i zbiera naprawdę świetne recenzje. Nie mówimy tutaj wyłącznie o ocenach od naszych rodaków. Zagraniczni recenzenci chwalą polską produkcję Anny Maliszewskiej i Kuby Czekaja na podstawie scenariusza właśnie samej Anny Maliszewskiej, Dany Łukasińskiej i Julity Olszewskiej.

"Infamię" zdążył już polecić chociażby "New York Times", porównując ją do hitu Netflixa "Unorthodox", którego tematem przewodnim jest społeczność ortodoksyjnych Żydów.

O czym jest serial "Infamia"?

Po latach życia emigranta w Wielkiej Brytanii nastoletnia Romka Gita i jej rodzina wracają do Polski, co nie podoba się nastolatce. Dziewczyna nie może się odnaleźć w nowym otoczeniu, lecz przypadkiem odnajduje nową pasję: hip-hop. Jednocześnie chodzi do szkoły i prowadzi życie regularnej siedemnastolatki, w czym niekiedy przeszkadzają jej tradycje rodzinne romskiej społeczności. To m.in. na tym opiera się wiele wątków fabularnych. Kiedy Gita jeszcze zdąży się zakochać, wtedy w całej rodzinie pojawia się chaos.

Rodzina Viki Gabor gra w wielkiej produkcji

Choć w serialu nie widzimy największych nazwisk polskiego kina, pojawiło się tam wiele ciekawych, nietuzinkowych postaci. Wśród nich można wymienić rodzinę młodej gwiazdy polskiej sceny muzycznej - Viki Gabor. Piosenkarka w wielu rozmowach z mediami podkreślała, jak ważna jest dla niej rodzina. "Mam romskie korzenie, a moja mama do dziś śpiewa i tańczy w romskim zespole Kale Jakha (Czarne Oczy). To ona nauczyła mnie stawiania dźwięków, frazowania, emisji i interpretacji. To ją podziwiałam na scenie i to ona z moim tatą są dla mnie pierwszymi guru muzycznymi" - mówiła na łamach "Tygodnika Solidarność".

Na ekranie możemy zobaczyć siostrę i ojca Viki. Melisa Gabor gra Aśkę, a Dariusz Dabor wcielił się w rolę ochroniarza Józefa (Branko Djurić). Mimo, że ich sceny można traktować raczej jako epizodyczne, fani Viki szybko wyłapali znajome twarze. Co ciekawe, według fanów Melisa Gabor, która pojawiła się w "Infamii", jest bardzo podobna do swojej o trzy lata młodszej siostry. Kiedy Viki opublikowała na swoim instagramowym profilu zdjęcie z siostrą, wiele komentarzy dotyczyło właśnie podobnej urody obu kobiet.

Viki Gabor - początki kariery

Choć ma dopiero 16 lat, to ma za sobą już drugie miejsce w "The Voice Kids" i zwycięstwo w Eurowizji Junior. Viki Gabor ( zobacz! ) nie przypomina już jednak tej małej dziewczynki, która podbiła serca Polaków udziałem w programie TVP. Choć wciąż kochamy jej głos, to od tego momentu minęło aż 5 lat. Viki nie ma już charakterystycznej grzywki i zmieniła styl ubierania się.



Piosenkarka aktywnie używa mediów społecznościowych do kontaktu ze swoimi fanami. Viki ma na Instagramie ponad 777 tysiące obserwatorów! Zdarza się jednak, że pod zdjęciami dziewczyny, pojawią się też mało przyjemne komentarze. Wokalistka mierzy się na co dzień z hejtem spowodowanym najczęściej krytyką jej sposobu ubierania się i malowania. Gwiazda regularnie stara się walczyć z atakami i tym samym uświadamiać ludzi o tym, w jaki sposób mogą komuś nawet nieintencjonalnie wyrządzić dużą krzywdę.