Wokalistka nie przypomina już tej małej dziewczynki, która podbiła serca Polaków udziałem w "The Voice Kids". Choć wciąż kochamy jej głos, to od tego momentu minęło aż 5 lat. Viki nie ma już charakterystycznej grzywki i zmieniła styl ubierania się. W komentarzach do jej zdjęć często można znaleźć ataki dotyczące tego, że ubiera się nieodpowiednio jak na swój wiek i nosi wyzywające stylizacje - drugi zarzut dotyczy również jej codziennego makijażu. Pod jej nowym tiktokiem także pojawiła się fala hejtu, na którą Viki Gabor tym razem odpowiedziała, lecz jak zawsze w swoim stylu - czyli dość obojętnie.

Reklama

Wokalistka pojawiła się na nagraniu w białym komplecie i wielkich futrzanych butach. Zdecydowała się także na dość odważne zaprezentowanie stylizacji. "Kocham moje buty" - podpisała filmik. Jej nagranie szybko stało się obiektem drwin ze strony komentujących. "Ale Ty masz 15/16 lat" - skomentowała internautka. "No i co" - odpowiedziała krótko, lecz z wyraźną irytacją Viki Gabor.

Podobnych komentarzy pojawiło się znacznie więcej, niektóre z nich również doczekały się odpowiedzi. "Co tu się stało?" - napisał ktoś inny. "Nie wiem" - skwitowała to wokalistka. Większość tych bardziej wulgarnych, atakujących komentarzy młoda gwiazda zignorowała.

TikTok

Viki Gabor - styl i makijaż

Na scenie powinien być założony makijaż, bo scena tego wymaga. Na co dzień jednak nie chodzę w takim makijażu. Jeśli komuś przeszkadza, że na scenie jestem umalowana to jego problem. Ja wiem, jak jest naprawdę" - powiedziała jakiś czas temu wokalistka.

W lutym 2023 r., po kolejnej aferze związanej z jej wyglądem i regularnymi przytykami dotyczącymi rzekomego przytycia gwiazdy, postanowiła ona umieścić ważny komunikat. "Dziewczyny, jesteśmy piękne. Nie pozwólcie, żeby ktoś wmówił wam, że jest inaczej. Nienawidzę tego, kiedy ludzie oceniają ciała innych. Skupcie się na sobie i dajcie innym żyć! Czułam się naprawdę niekomfortowo, czytając komentarze pod moim postem" - przyznała Gabor.

Viki Gabor cała na niebiesko 1 / 5 Viki Gabor pojawiła się w studiu "Dzień dobry TVN" dwa dni po premierze swojej debiutanckiej płyty "Getaway (Into My Imagination)". Źródło: AKPA

Dziewczyna dodała też, że należy poruszać temat bodyshamingu w Polsce. Viki wymyśliła nawet pomysł, jak może się do tego przyczynić.

"Myślę o napisaniu o tym piosenki. To bardzo smutne, że ludzie wciąż myślą w taki sposób. Zdecydowanie powinniśmy w Polsce więcej rozmawiać o ciałopozytywności. To jest potrzebne" - napisała.