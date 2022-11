Miley Cyrus to jedna z najpopularniejszych wokalistek pop. Świat poznał ją dzięki serialowi "Hannah Montana". Przy rozstaniu z produkcją wokalistka zerwała z wizerunkiem grzecznej dziewczynki i prowokowała swoim zachowaniem i wyglądem. Kolejne wybryki i coraz bardziej charakterystyczne poglądy nie sprawiły, że Miley traciła na popularności. W końcu Miley ścięła włosy i przefarbowała je na blond, co było zamknięciem pewnego etapu w jej życiu.

Do historii przeszedł też występ na MTV VMA 2013, kiedy to Cyrus oburzyła widzów erotycznym tańcem z Robinem Thicke'em. Internauci natomiast na każdym kroku wyśmiewali gwiazdę.

"Mój występ podczas gali MTV miał 306 000 twitów na minutę. To więcej niż niespodziewany brak prądu podczas SuperBowl" - mówiła później.

Jakby tego było mało, Cyrus zainteresowała się wtedy bardzo mocno marihuaną, co nie pomogło jej przebijać się do mediów i sprawiło, ze musiała znosić kolejną krytykę.

9 września 2013 roku w sieci pojawił się teledysk do utworu "Wrecking Ball", w którym Miley Cyrus wystąpiła zupełnie naga. Wokalistka dopiero po latach przyznała, że klip był koszmarny i teraz się go wstydzi.

"Nagranie prowokacyjnego teledysku pokazało wielu ludziom - w tym innym artystom - że można tak działać. To otworzyło nowy rozdział. Dziś wspominam to jako punkt zwrotny w jej ewolucji artystycznej. Tym teledyskiem i tą piosenką zamanifestowała: ‘Taka dziś jestem’, co dla mnie było jednym z najodważniejszych ruchów, jakie ten przemysł widział od dłuższego czasu" - mówił John Fleckenstein, prezes RCA Records.

W 2015 roku Miley Cyrus ponownie pojawiła się na MTV VMA, tym razem w roli prowadzącej i trzeba przyznać ponownie wprawiła widzów w osłupienie. Ledwo zasłaniające jej okolice intymne kreacje, marihuana palona na wizji oraz "przypadkowe" awarie garderoby sprawiły, że na piosenkarkę znów spadały gromy.

"Zawsze byliśmy bardzo otwarci... Ona (Miley - przyp. red.) wiedzie rockandrollowe życie i świetnie się bawi. To czego potrzebuje świat to miłość. Jest za dużo nienawiści. Świat potrzebuje pozytywnych działań" - tak o strojach i zachowaniu gwiazdy mówił jej ojciec, Billy Ray Cyrus.

"Mój tata wolałby raczej, żebym miała sutki na wierzchu i była dobrym człowiekiem, niż miała na sobie koszulę i była s**ką" - mówiła w programie Jimmy'ego Kimmela Miley Cyrus.

W 2018 roku Miley wzięła ślub z aktorem Liamem Hemsworthem. Wyznała wyznała wtedy, że rzuciła alkohol i inne używki. Zmusiła ją do tego operacja strun głosowych. Uspokoiła też swój wizerunek.

"Przestałam palić, jestem trzeźwa. Jestem trzeźwa głównie z powodu strun głosowych, bo nauczyłam się o tym, co na nie wpływa. Chodzi o to, że jesteś na nogach całą noc. Zaczynasz więc pić, a potem sięgasz po skręta" - tłumaczyła w podcaście Joe Rogana.

W styczniu 2020 r. oficjalnie ogłoszono jej rozwód z Hemsworthem. Raptem pół roku później rozpadł się związek Cyrus z australijskim wokalistą Codym Simpsonem. Podobno to przez imprezowe towarzystwo ostatnie relacje amerykańskiej gwiazdy zakończyły się. W sieci pojawiły się wtedy zdjęcia pokazujące, że Miley nie wytrwała w trzeźwości - w jednym z barów w Los Angeles opróżniała kieliszek za kieliszkiem.

Sama Miley jeszcze w listopadzie 2020 r. przyznała, że podczas pandemii wróciła do alkoholu. "Nigdy nie próbowałabym nikomu wmawiać, że cały czas byłam trzeźwa. Nie byłam. Upadłam i zrozumiałam swój błąd" - tłumaczyła wówczas, dodając, że znów odstawia używki.

Ostatnią płytą Miley jest nagrana w 2020 roku "Plastic Hearts", na którym gościnnie wystąpili Dua Lipa, Billy Idol, Joan Jett i Stevie Nicks.

