Robert Plant, wokalista kultowego Led Zeppelin, przyznał, że wydał swoim dzieciom instrukcje dotyczące tego, co mają zrobić z jego dorobkiem artystycznym po śmierci. "Dajcie to wszystkim bezpłatnie" – przyznał.

Robert Plant przygotował już plan na swoje archiwa w wypadku śmierci /Jamie McCarthy /Getty Images

Reklama

Robert Plant to jeden z najbardziej charakterystycznych głosów rocka. Niezwykle ekspresyjny, mocny i wysoki wokal gwiazdora stał się wizytówką Led Zeppelin.

Reklama

W 2006 r. piosenkarz został sklasyfikowany na 1. miejscu listy 100 najlepszych wokalistów metalowych wszech czasów według Hit Parader. Co więcej, w 2009 r. został sklasyfikowany na 1. miejscu listy 50 najlepszych heavymetalowych frontmanów wszech czasów według Roadrunner Records.

72-letni Plant był gościem podcastu Matta Everitta "Digging Deep". Podczas rozmowy z dziennikarzem wokalista przyznał, że pandemia pozwoliła mu przejrzeć jego muzyczne archiwa, które są pokaźnych rozmiarów.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Plant Angel Dance

Gwiazdor oznajmił, że dysponuje wieloma nagraniami od 1966 roku, czyli z czasów, gdy nie istniał jeszcze Led Zeppelin, aż do teraźniejszości.

"Wszystkie przygody, jakie kiedykolwiek miałem z muzyką i trasami koncertowymi, wydawaniem albumów, projektami, które nigdy nie zostały ukończone - wszystko uporządkowałem i wyszczególniłem" - stwierdził Plant.

"Powiedziałem swoim dzieciom, że kiedy kopnę w kalendarz, mają to wszystko upublicznić za darmo - aby ludzie zobaczyli, ile głupich rzeczy działo się od 1966 do teraz. To pewnego rodzaju podróż" - kontynuował.



Plant przyznał, że dokopał się też do kilku starych listów, w tym do jednego od mamy, w którym ta odwodziła go od kariery muzycznej i próbowała zachęcić do bycia księgowym.

"Znalazłem list od mamy, w którym było napisane: ‘słuchaj, byłeś złym chłopcem, dlaczego nie wrócisz, Sue chciałaby wiedzieć, gdzie jesteś. Ponadto stanowisko księgowego w Stourport-on-Severn wciąż jest dostępne. Dlaczego po prostu nie wrócisz do domu i nie będziemy udawać, że to wszystko się nie wydarzyło’" - odczytał.

Robert Plant ma troje dzieci: córkę Carmen Jane (ur. 1968) oraz synów Logana Romero (ur. 19790 i Jesse Lee (ur. 1991).