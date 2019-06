Robert Lewandowski, Donatan i Enej razem: Zobacz teledysk "Wolę ciebie wolność"

W sieci pojawił się utwór będący efektem współpracy Donatana z Robertem Lewandowskim w ramach projektu Stamina. Do współpracy przy nagraniu "Wolę ciebie wolność" zaproszono zespół Enej.

Robert Lewandowski opublikował kolejny teledysk z Donatanem /Foto Olimpik/NurPhoto /Getty Images

"Wolę ciebie wolność" to kolejny utwór wydany w ramach producenckiego projektu Donatana i Roberta Lewandowskiego - Stamina.

Clip Donatan WOLĘ CIEBIE WOLNOŚĆ - & RL9 & Enej

Autorem muzyki jest oczywiście Donatan, producentem wykonawczym kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski, a za słowa odpowiada Enej.



Stamina to projekt, w ramach którego DON i RL9 połączą wielu znanych polskich oraz zagranicznych artystów z różnych światów muzycznych, takich jak hip hop, pop, rock, reggae czy trap.

"Odkryłem w Robercie pragnienie tworzenia muzyki na zasadzie producenta, a Robert we mnie zauważył taki potencjał sportowy" - wyjaśnia współpracę z RL9 Donatan.

"Ten projekt to wielki wybuch, supernowa" - zapewnia Donatan. Powód? "Udało nam się zaprosić artystów z różnych światów muzycznych" - dodaje producent.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Donatan o utworze dla Edyty Górniak TV Interia

Jak układa się ich współpraca? "Nie jest łatwo, nie jest łatwo, bo Robert ma ograniczone możliwości czasowe, a jak już pojawia się w studio, to czepia się detali, ingeruje na każdym poziomie" - opowiada w sieci przepytywany przez Cleo Donatan.

"Na początku to mnie trochę denerwowało, ale z drugiej strony są to uwagi celne i one wpływają na to, że jest to projekt wspólny" - dodaje Donatan.

Od dłuższego czasu wiadomo, że Robert Lewandowski jest fanem polskiego hip hopu. Do jego ulubionych raperów należą m.in. Sokół, WWO i Z.B.U.K.U ( posłuchaj przeboju "Do końca"! ).

Dodatkowo prywatnie "Lewy" jest kuzynem VNM-a ( sprawdź przebój "Obiecaj mi"! ).

Wideo Czego lubi słuchać Robert Lewandowski??

W lutym światło dzienne ujrzał pierwszy singiel wyprodukowany wspólnie przez piłkarza i muzyka. Była to piosenka "Mansa Musa", w której wzięli udział raperzy: donGURALesko, Sitek i ReTo.

Clip Donatan MANSA MUSA - Gural, Sitek, ReTo & RL9