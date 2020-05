Robbie Williams wraca do zespołu Take That. Ale tylko na jeden koncert

30 lat od ich pierwszego publicznego występu, członkowie Take That znów zaśpiewają w starym składzie, z Robbiem Williamsem na czele. Wezmą udział w specjalnym charytatywnym koncercie, który będzie transmitowany online.

Robbie Williams wystąpi razem z Take That /David Parry/Press Association /East News

W pierwszej połowie lat 90. angielski zespół Take That ze swoimi tkliwymi balladami i tanecznymi piosenkami, jak np. "Back For Good" i "Could It Be Magic", podbił cały świat. W 1995 r. z grupy odszedł Robbie Williams, a rok później nastąpił rozpad całej formacji. Boysband został reaktywowany bez udziału Williamsa w 2005 r. Niesforny piosenkarz wrócił do zespołu w latach 2010-2011, wspierając kolegów w nagraniu nowej płyty i biorąc udział w europejskiej trasie koncertowej. Od tamtej pory dołączał do trzech starych kolegów tylko z okazji pojedynczych występów.

Reklama

Tak też stanie się ponownie w piątek 29 maja. Robbie, Gary Barlow, Mark Owen i Howard Donald wystąpią w koncercie transmitowanym na Youtube i na Facebooku (w obu przypadkach na kanałach brytyjskiej porównywarki usług finansowych, CompareTheMeerkat). Muzycy połączą się wirtualnie - każdy będzie w swoim domu. Środki zebrane z koncertu zostaną przeznaczone na leczenie muzykoterapią i wsparcie ekip koncertowych, które z powodu pandemii koronawirusa nie mogą wykonywać swojej pracy.

"Nie mogę się doczekać, by ponownie wystąpić z chłopcami. To zawsze przyjemność. Jeśli nie możemy wystąpić na stadionie, przyciągniemy stadion ludzi do nas" - powiedział Williams w komunikacie prasowym. "Zapraszam was do siebie 29 maja. Strój, który będzie was obowiązywał, to kapcie i piżamy" - zwrócił się do fanów na swoim Instagramie.