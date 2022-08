Robbie Williams to ikona brytyjskiej muzyki. Karierę zaczynał w boysbandzie Take That, a występy w zespole przyniosły mu sławę, pieniądze oraz uwielbienie fanek.

Przez wiele lat - również już podczas kariery solowej - Brytyjczyk zachwycał swoich fanów. Wokalista, który obecnie ma 48 lat, niechętnie akceptował zmiany swojego wyglądu związane ze starzeniem się.



Robbie Williams i jego problem z włosami

Gwiazdor z wiekiem zaczął tracić włosy. Początkowo Williams nie chciał przyjąć tego do wiadomości. W 2013 roku poddał się zabiegowi transplantacji włosów, co przyniosło jednak tylko tymczasowe efekty.



Reklama

Robbie Williams kończy 45 lat 1 / 13 13 lutego brytyjski wokalista Robbie Williams obchodzi swoje 45 urodziny. Uczci je on wydaniem nowej płyty, która trafi do sprzedaży dzień później – 14 lutego. "Under the Radar Vol. 3", podobnie jak dwie poprzednie części, to kompilacja piosenek, które zostały napisane z myślą o wcześniejszych albumach, ale ostatecznie się na nich nie znalazły. Źródło: Getty Images udostępnij

W 2020 roku wokalista chciał poddać się kolejnemu zabiegowi przeszczepu, na co jednak nie zgodzili się lekarze, twierdząc, że włosy Brytyjczyka są zbyt cienkie, aby przeprowadzić całą procedurę.

"Mógłbym brać leki, ale nie chcę tego robić, bo to mnie przygnębia. Po prostu zaakceptuję Robbiego Williamsa tracącego włosy" - wyznał szczerze.



Wydał fortunę na odzyskanie włosów. Bezskutecznie

Również w 2020 roku Williams zdecydował się też na bardzo drogie zastrzyki zapobiegające wypadaniu włosów, które dodatkowo miały stymulować porost włosów. Jednak i ta terapia zawiodła.

Williams stwierdził, że terapia zastrzykami miała "kosztować tyle, co dom jego babci". Zapewniano go jednak, że w ciągu pięciu miesięcy włosy odrosną. "Nic się nie stało. Jestem już siedem miesięcy po tym i nic takiego się nie wydarzyło" - wspominał "The Sun".

Robbie Williams i Aida Garifullina na ceremonii otwarcia mundialu (15 czerwca 2018 r.) 1 / 7 Robbie Williams i i Aida Garifullina Źródło: Getty Images Autor: Shaun Botterill udostępnij

Gwiazdor w marcu tego roku zdradził również, na potrzeby trasy koncertowej być może przekona się do peruki. "Golisz głowę na łyso, przyklejasz perukę, która będzie trzymać się kilka tygodni. Myślę, czy nie zrobić tego podczas trasy" - opowiadał.

Problemy zdrowotne Robbiego Williamsa

W 2020 roku Robbie Williams zdradził, że z powodu swojej diety bogatej w ryby zatruł się rtęcią.



"Jadłem ryby dwa razy dziennie. Miałem największe zatrucie rtęcią, jakie lekarz kiedykolwiek widział" - opowiadał podczas wywiadu dla brytyjskiego Radia X. "Zbadałem rtęć, bo moja żona jest neurotyczna i bez przerwy robi jakieś testy" - dodał. Gwiazdor miał też podwyższone stężenie arsenu we krwi. Po tej diagnozie Williams przeszedł na dietę wegańską.



Na początku pandemii Williams wyznał natomiast, że ma poważne problemy z pamięcią, które mogą wynikać z wieloletniego brania narkotyków. Wokalista zdradził, że zapomina słowa swoich największych hitów, przez co na koncertach musi wspomagać się prompterem lub wsparciem publiki.

Nowa płyta Robbiego Williamsa

Mimo różnych problemów gwiazdor nie zamierza przechodzić na emeryturę. We wrześniu ukaże się jego nowy album "XXV". Promuje go singel "Lost". Piosenkarz zapowiedział również trasę po Europie.