Robbie Williams parodiuje Borisa Johnsona. Zobacz klip "Can’t Stop The Christmas"

"Can't Stop The Christmas" to nowy singel Robbiego Williamsa, który opowiada o świętach Bożego Narodzenia w dobie pandemii koronawirusa. W klipie gwiazdor przebiera się za premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona.

Robbie Williams przypomniał o sobie parodią Borisa Johnsona / Simon Stacpoole/Offside /Getty Images

W teledysku Robbie Williams siedzi przy choince w swoim domu, a chwilę później włącza telewizor, w którym widać Borisa Johnsona na jednej ze swoich konferencji prasowych.

Wokalista sparodiował premiera, a na jego mównicy widniał napisał "Can't Stop The Christmas". Ponadto w nagraniu widzimy również aktorkę, która wcieliła się w postać byłej premier Wielkiej Brytanii - Theresę May.

Tekst samej piosenki odnosi się do różnych sytuacji związanych z pandemią koronawirusa. Na koniec Brytyjczyk apeluje do premiera, aby nie odbierał swoim obywatelom radości świąt Bożego Narodzenia, bo według niego ludzie potrzebują tego czasu, po tak ciężkim kwarantanny.



Wideo youtube

Piosenka "Can't Stop The Christmas" promuje reedycję świątecznego albumu Robbiego Williamsa "The Christmas Present". Na rozszerzonej wersji płyty znalazły się m.in. utwory z Rodem Stewartem, Bryanem Adamsem i bokserem Tysonem Furym. Płytę wyprodukowali wieloletni współpracownicy wokalisty - Guy Chambers i Richard Flack.

Zgodnie z wprowadzonymi obostrzeniami od 23 do 27 grudnia na terenie zarówno Anglii, jak i Szkocji, Walii i Irlandii Północnej. Zgodnie z ustaleniami władz tych regionów w całej Wielkiej Brytanii w czasie Świąt maksymalnie trzy gospodarstwa domowe będą mogły stworzyć "bańkę", w ramach której będą się odwiedzać w domach, uczestniczyć w nabożeństwach w kościele czy spędzać czas na otwartych przestrzeniach.

"Bańka" przez cały ten czas musi składać się z tych samych osób. Ponadto zniesione zostaną restrykcje w przemieszczaniu się, zarówno pomiędzy poszczególnymi częściami Zjednoczonego Królestwa, jak i pomiędzy regionami, na których obowiązują odmienne poziomy restrykcji. Władze Szkocji doprecyzowały, że świąteczne "bańki" będą się mogły składać z nie więcej niż ośmiu osób powyżej 12. roku życia.