Jak donosi "The Sun", kultowy przebój z 1999 roku ma zyskać drugie życie. Z relacji brytyjskiego dziennika wynika, że w nowej wersji utworu mają pojawić się nowe zwrotki napisane przez piosenkarkę. Zachowany zostanie chwytliwy, oryginalny refren przeboju, który w nowej wersji ma nosić tytuł "Praising You". Nowa wersja piosenki ma zadebiutować już w marcu.

" Rita Ora zawsze była wielką fanką Fatboy Slima , zatem możliwość współpracy z nim, to dla niej wielki zaszczyt. To taneczny utwór i klubowy hit. Przeróbka takiego klasyka z pewnością podzieli melomanów" - zauważa informator dziennika, zapewnia jednak, że artyści są bardzo zadowoleni z efektów ich wspólnej pracy.

Rzeczywiście piosenkarka i DJ podjęli się karkołomnego wyzwania, bowiem dla wielu słuchaczy "Praise You" to nominowany do Grammy w 2000 roku muzyczny klasyk z lat 90., który nie potrzebuje nowej wersji. Chyba że będzie to kolejnym singlem, który znajdzie się na płycie artystki. Rita Ora wciąż nie zdradziła, na kiedy zaplanowała jej premierę.

Za pamiętny teledysk "Praise You" odpowiadają ceniony reżyser Spike Jonze ("Być jak John Malkovich", "Adaptacja", teledyski dla m.in. Sonic Youth, Beastie Boys, R.E.M., Bjork, Becka, Kanye Westa, Lady Gagi) i Roman Coppola (później kręcił klipy dla m.in. Green Day, Daft Punk, Moby'ego, Air, The Strokes, Marianne Faithfull, Arctic Monkeys, Arcade Fire, Kylie Minogue, Beastie Boys, Mariah Carey, Paula McCartneya).



Inspiracją do powstania piosenki "You Only Love Me" były osobiste doświadczenia 32-letniej wokalistki, typowe na początku każdej romantycznej relacji: poczucie lęku przed czymś nowym w konfrontacji ze swoimi potrzebami. Pełną pasji i miłości kompozycję otwiera nagranie głosowe znanego reżysera Taika Waititi.

Przypomnijmy, że 47-letni twórca z Nowej Zelandii (laureat Oscara za "Jojo Rabbit", nakręcił też m.in. "Thor: Miłość i grom" i "Thor: Ragnarok") i brytyjska wokalistka wzięli ślub w połowie 2022 r. Taika Waititi w 2011 roku poślubił producentkę filmową Chelsea Winstanley, z którą rozstał się po siedmiu latach. Ma z nią dwie córki: Te Hinekahu i Matewę Kiritapu.

Kim jest Rita Ora?

Brytyjska wokalistka i kompozytorka (na świat przyszła w 1990 r. w Prisztinie należącym wówczas do Jugosławii, obecnie stolica Kosowa) odnosi sukcesy również w świecie filmu, telewizji i mody.



W 2022 roku Rita stworzyła własną markę Humans Being. Jej dorobek filmowy i telewizyjny obejmuje udział w takich hitach jak "50 twarzy Greya", "Ciemniejsza strona Greya", "Nowe oblicza Greya", "Do utraty sił", "Pokemon Detective Pikachu", "Kung Fu Panda: the Dragon Knight", "The Masked Singer" (Wielka Brytania), "The Voice of Australia" i "The X-factor UK".

Wokalistka zagra wkrótce u boku Jamiego Foxxa i Roberta De Niro w filmie "Tin Soldier" i dołączy do Brandy w "Descendants" jako ciąg dalszy znanego cyklu "The Pocketwatch" na Disney+.

13 jej singli trafiło do Top 10 brytyjskiej listy (w tym cztery na sam szczyt). W serwisach streamingowych ma ponad 10 miliardów odsłuchań. Poza płytami "Ora" (2012) i "Phoenix" (2018) wypuściła EP-kę "Bang" z producentem Imanbek (2021). W dorobku ma też przeboje z m.in. Kygo, Tiesto i Jonas Blue, Sigala oraz Samem Feldtem.

