Rita Ora chciała zakończyć karierę?

Rita Ora wyznała, że rozważała porzucenie kariery muzycznej.

W piątek, 23 listopada, na półki sklepowe trafiła nowa, druga płyta Rity Ory zatytułowana "Phoenix".

Podczas imprezy zorganizowanej z okazji premiery albumu brytyjska gwiazda wyjawiła, że zastanawiała się nad zrezygnowaniem z kariery.

"W ostatnich latach mojego życia miałam moment, w którym nie wiedziałam, czy możliwe jest, bym wydała kolejny album i naprawdę się bałam. Pomyślałam: O mój Boże, czy mogę po prostu zrezygnować i skończyć z tym?" - zdradziła wokalistka dodając, że cieszy się, iż odnalazła w sobie siłę i motywację do działania.

Płyta "Phoenix" to następca wydanego w 2012 roku debiutu Rity Ory pt. "Ora". Na krążku znalazło się 16 utworów, nad którym oprócz wokalistki pracowali m.in. Julia Michaels, Stargate, Alesso i DFA.

"Album jest owocem prawdziwej miłości i bardzo mi zależało na tym, aby wszystko na nim było zrobione tak, jak sobie wymarzyłam" - mówiła Rita Ora.

Płytę "Phoenix" promowały single "Lonely Together", "Your Song", "Let You Love Me".