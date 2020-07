Riley Keough po śmierci swojego brata Benjamina: Nie mogę płakać, bo boję się, że tego nie zatrzymam

"Poranki są najtrudniejsze. Zapominam, że cię nie ma" - tak rozpoczęła swój wzruszający wpis aktorka Riley Keough wspominając swojego zmarłego brata. Początkujący wokalista Benjamin Keough, wnuk Elvisa Presleya, odebrał sobie życie w wieku zaledwie 27 lat.

Riley Keough, Lisa Marie Presley i Benjamin Keough w 2010 r. /Nikki Boertman/Reuters / Agencja FORUM

Benjamin Keough ( sprawdź! ) zmarł w Calabasas w Kalifornii w niedzielę (12 lipca) na skutek postrzału w klatkę piersiową.

Do tragicznego zdarzenia doszło w domu należącym Lisy Marie Presley. Córka Elvisa Presleya nie była wówczas obecna.

Według informacji tabloidów, sąsiedzi mieli słyszeć odgłosy imprezy, a koło godz. 3 nad ranem krzyki kobiety. "Nie rób tego" - miała krzyczeć Diana Pinto, obecna partnerka Benjamina.

Tydzień po śmierci wnuka Elvisa milczenie przerwała jego starsza siostra - modelka i aktorka Riley Keough. W dorobku ma role w m.in. "The Runaways" (2009, u boku Kristen Stewart i Dakoty Fanning), "The Good Doctor" (2010, zagrała tam główną rolę obok Orlando Blooma) czy "Mad Max: Fury Road" (2015, w obsadzie znalazła się również Charlize Theron).

"Nie mogę płakać, bo boję się, że tego nie zatrzymam. To ból, który jest dla mnie nowy. Nie ma słów, które do ciebie pasują. Anioł jest chyba najbliżej. Czyste światło. Braciszek. Najlepszy przyjaciel. Dzikus. Intelektualista. Świadek mojego życia. Bratnia dusza. Obrońca. Zbyt wrażliwy na ten okrutny świat. Mam nadzieję, że dasz mi siły zapełnić gigantyczną dziurę, którą zostawiłeś w moim sercu" - napisała Riley Keough.

"Mam nadzieję, że dasz mi siłę, by jeść. Mam nadzieję, że jesteś otoczony miłością. Mam nadzieję, że czujesz moją miłość. Mam nadzieję, że czujesz się dobrze. Jesteś bogiem. Nie mogę uwierzyć, że mnie opuściłeś. (...) Mam nadzieję, że znów się spotkamy" - tak skończyła swój poruszający wpis.

27-letni Benjamin był synem córki Elvisa Presleya i jej ówczesnego partnera, Danny'ego Keough, także muzyka ( posłuchaj! ). Lisa Marie i Danny byli małżeństwem w latach 1988-94. Potem matka Benjamina poślubiła Michaela Jacksona (1994-96), aktora Nicolasa Cage'a (2002-04). Jej czwartym mężem był Michael Lockwood (od 2016 r. są w separacji) i to on jest ojcem 11-letnich bliźniaczek - Harper Vivienne Ann i Finley Aaron Love, przyrodnich sióstr Riley i Benjamina.

"On jest tak bardzo podobny do Elvisa! Pewnego razu wszedł za kulisy koncertu, zapadła cisza, wszyscy się odwrócili i prosili go o zdjęcie, bo to było po prostu niesamowite. Czasami jestem oszołomiona, gdy na niego patrzę" - mówiła kilka lat temu Lisa Marie Presley o swoim synu.

Sam Benjamin twierdził, że nie chciałby być porównywany do swojego słynnego dziadka.

"Muzyka nie będzie miała nic wspólnego z Elvisem" - podkreślał w 2009 r., kiedy pojawiły się informacje, że podpisał warty 5 mln dolarów kontrakt płytowy. Później jednak szefowie wytwórni zdementowali te doniesienia.



