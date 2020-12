Rihanna zapowiada wielkie zmiany w 2021 roku! Co planuje?

Rihanna przyznała, że w 2021 roku "chcę wejść na zupełnie nowy poziom" zarówno z muzyką, jak i z jej różnymi biznesowymi przedsięwzięciami.

Rihanna zdradziła plany na 2021 rok /Daniele Venturelli/WireImage /Getty Images

Saga związana z nagrywaniem dziewiątej płyty Rihanny trwa od kilku lat. Do tej pory następca płyty "Anti" nie doczekała się żadnych oficjalnych zapowiedzi poza mglistymi informacjami, które mediom przekazuje Rihanna i jej współpracownicy.

Reklama

"Cały czas pracuję nad muzyką. Cały czas to robię i wypuszczę ją, wtedy kiedy będę czuła, że jest gotowa. W końcu się ukaże. I wtedy nie będziecie rozczarowani. Warto czekać" - wyjaśniła w sierpniu 2020 roku w rozmowie z "Entertainment Weekly".

W listopadzie zaczęto spekulować, że Rihanna kręci nowy teledysk, gdyż została kilkakrotnie przyłapana przez paparazzi w hotelu NoMad (Los Angeles).



Rihanna: Duma Barbadosu z poczuciem misji 1 / 13 Robyn Rihanna Fenty, znana na całym się jako Rihanna, 20 lutego 2018 kończy 30 lat. Wokalistka urodziła się w St. Michael na Barbadosie. Zadebiutowała w 2005 roku albumem "Music of the Sun", a dziś - kilkanaście lat później – może pochwalić się ośmioma albumami studyjnymi, wieloma światowymi przebojami oraz ponad 50 milionami sprzedanych płyt. Ale to nie wszystko. Rihanna to też bizneswoman, filantropka, a nawet aktorka. Spełnia się na różnych płaszczyznach - projektuje własne ubrania, wydaje linię kosmetyków i perfum. Źródło: Getty Images Autor: Tim P. Whitby udostępnij

Teraz w rozmowie z magazynem "Closer" wokalistka nakreśliła swoje plany na 2021 roku. Mówiąc o postanowieniach na nadchodzące 12 miesięcy wokalistka stwierdziła, że ma zamiar wnieść swoją muzykę oraz jej działające biznesy na "nowy poziom". Gwiazda nie ujawniła jednak żadnych szczegółów.

Pochodząca z Barbadosu artystka święta postanowiła spędzić na rodzinnej wyspie wraz z bliskimi.

"To ważny, by być z rodziną i przyjaciółmi - czuję bijący z tego miejsca spokój. To najpiękniejsze miejsce na świecie z niesamowitymi plażami, jedzeniem i ludźmi" - przyznała.



Rihanna świętuje: Pierwsza kobieta premierem Barbadosu 1 / 5 Rihanna świętuje fakt, że przewodnicząca Partii Pracy Barbadosu, Mia Amor Mottley, została pierwszą kobietą pełniącą funkcję premiera Barbadosu, kraju, z którego pochodzi wokalistka. "Przywitajcie się z moim nowym premierem i przede wszystkim z pierwszą kobietą-premierem Barbadosu… Honorowa Premier Mia Amor Mottley jest zasłużona i na czasie" – napisała barbadoska gwiazda na Instagramie, gdzie pogratulowała Mii Amor Mottley. Barbados uzyskał niepodległość od Wielkiej Brytanii w 1966 r. Poprzednikiem Mii Amor Mottley był Freundel Stuart z Demokratycznej Partii Pracy, który funkcję premiera pełnił przez osiem lat. Źródło: Getty Images Autor: Tim P. Whitby udostępnij

Zapytana o świąteczne menu, wokalistka odparła, że nie ma zamiaru z niczym się hamować. "Jeśli będzie chciała cheesburgera, to go zjem".

"Będę ćwiczyć potem trzy lub cztery razy w tygodniu - zdrowie jest dla mnie bardzo ważne. Dobre czucie się we własnym ciele to proces. Wszyscy musimy nauczyć się miłości do siebie. Jeśli o tym pomyślimy, to jestem przekonana, że każdy znajdzie jakieś niedoskonałości w swoim ciele - ale gdy nauczymy się kochać siebie, to wtedy będziemy doceniać nasze wady" - dodała.



Rihanna uwodzi na Barbadosie 1 / 8 Rokrocznie Rihanna na początku sierpnia wybiera się do rodzinnego Barbadosu, aby uczestniczyć w tamtejszym karnawale. Źródło: East News Autor: 247PAPS.TV/Splash News udostępnij

----------------------------------------

Trwa wielka loteria na 20-lecie Interii!



Weź udział i wygraj! Każdego dnia czeka ponad 20 000 złotych - kliknij i sprawdź!



W tym roku świętujemy swoje 20-lecie i mamy dla Ciebie niespodziankę. Masz szansę wygrać wielką gotówkę już dziś! Zapraszamy do udziału w Multiloterii. Każdego dnia do wygrania minimum 20 000 złotych, a w wybrane dni grudnia nawet 40 000 złotych! Dołącz do tysięcy Internautów biorących udział w grze! Kliknij link GRAM o duże pieniądze już teraz!