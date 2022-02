Rihanna, która niedawno ogłosiła, że jest w ciąży z pierwszym dzieckiem, obiecuje fanom, że pracuje nad materiałem na nową płytę. Jej dyskografię zamyka krążek "Anti" z 2016 roku, a od paru miesięcy zapowiada premierowy album, który miałby być "zupełnie inny od poprzednich". Na razie jednak barbadoska gwiazda ekscytuje się oczekującą na nią nową rolą - mamy.

"To wszystko jest jak na razie niczym ekscytująca podróż. Po prostu żyję teraźniejszością, tym, co się dzieje każdego tygodnia. Zawsze jest coś nowego, a ja po prostu to przyjmuję i cieszę się tym wszystkim" - powiedziała Rihanna o samopoczuciu w ciąży. Wyznała też, że jedną z jej największych ciążowych zachcianek są... pączki.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Hity z Satelity": Rihanna IPLA

I choć zapewnia, że zwykle robi jedną rzecz na raz, to uspokaja fanów, że dostaną od niej też nowe dźwięki. "Nadal będziecie dostawać ode mnie muzykę" - zapowiada w rozmowie z "Entertainment Weekly".

Jej dziewiąty album studyjny ma być czymś całkiem innym niż wszystko to, co robiła dotychczas. "Nie spodziewacie się tego, co usłyszycie, po prostu zapamiętajcie. Rihanna, jaką znacie, nie będzie tym, co usłyszycie" - powiedziała agencji AP we wrześniu 2021 roku.

Ojciem dziecka gwiazdy jest 33-letni raper A$AP Rocky. Niedawno nazwał ją "miłością swojego życia".

Para spotyka się od 2021 r., oficjalnie raper potwierdził to w wywiadzie w maju.

Wcześniej Rihanna była związana z m.in. Chrisem Brownem (burzliwa relacja zakończyła się, gdy krewki wokalista ją pobił), raperem Drakiem ( posłuchaj! ) i biznesmenem Hassanem Jameelem.