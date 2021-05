Rihanna jest w związku. W końcu to potwierdzili!

Amerykański raper, ASAP Rocky potwierdził, że on i Rihanna są parą. Co więcej, powiedział, że ona jest "miłością jego życia, jego panią", a on jest gotów, aby zostać ojcem.

Rihanna od lat cieszy się popularnością na całym świecie /Samir Hussein/WireImage /Getty Images

O tym, że 32-letni Rakim Nakache Mayers, znany jako A$AP Rocky oraz 33-letnia Rihanna, gwiazda popu i R&B, mówiło się, wiadomo od połowy ubiegłego roku.

Do tej pory nie ujawniali jednak swojego związku, choć pojawiało się na ten temat wiele spekulacji. Według doniesień magazynu "Us Weekly" sprzed miesiąca raper "bardzo lubił Rihannę od lat". Informator czasopisma dodał, że zawsze się do niej zalecał. Na początku Rihanna "odtrącała te zaloty i trzymała go w strefie przyjaciół", ale "wszystko zmieniło się latem. Od tamtej pory są razem".

Plotki wzmogły się, gdy spędzili minione święta Bożego Narodzenia na Barbadosie z rodziną Rihanny.

Teraz, w najnowszym wywiadzie dla magazynu "GQ", raper po raz pierwszy przyznał, że to nie plotki. Poza określeniem Rihanny jako swojej pani i miłości życia, wyznał, że bycie w związku jest "o wiele lepsze, gdy ma się kogoś jedynego". Dodał, że jest gotów na to, by zostać ojcem.

Co prawda zastrzegł, że wszystko zależy od jego "przeznaczenia", ale to już naprawdę poważna deklaracja. Wszak Rihanna planuje w ciągu dziesięciu lat "troje lub czworo" dzieci, co wyznała w zeszłorocznym wywiadzie dla brytyjskiego wydania magazynu "Vogue".

Wcześniej Rihanna była w związku z biznesmenem Hassanem Jameelem. Rozstali się w styczniu 2020 roku. Z kolei A$AP Rocky spotykał się m.in. z Kendall Jenner.