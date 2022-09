Według serwisu internetowego Hypebeast, z przeprowadzonych przez AceOdds kalkulacji wykonanych na podstawie danych pozyskanych z Google Trends, wynika, że w ciągu jednej nocy popyt na bilety na tę imprezę wzrósł o 9900 proc. Czyli już wiadomo, że będzie o nie bardzo ciężko. Szczęśliwi ci, który zamówili je wcześniej (bilety na Super Bowl LVIII 2023 można było kupować już od lutego tego roku).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Hity z Satelity": Rihanna IPLA

Rihanna główną gwiazdą przyszłorocznego Super Bowl Halftime Show

Tak wielkie zainteresowanie występem Rihanny po części wynika stąd, że artystka nazywana Królową Popu wystąpi na żywo po raz pierwszy od ponad 5 lat. Do tego swój ostatni album muzyczny, zatytułowany "Anti", wydała w 2016 roku.

Reklama

Nie wiadomo jeszcze, jakie piosenki Rihanna zaśpiewa. Czasu na występ będzie niewiele, może ok. kwadransa. Wskazówką może być ranking jej piosenek najczęś ciej odtwarzanych w serwisie Spotify. Byłyby to: "This Is What You Came For", "Needed Me", "Umbrella" i "We Found Love".

Czytaj także: Rihanna wystąpi podczas przyszłorocznego Super Bowl Halftime Show. Do tego czasu wyda płytę?