Nie ujawniono przyczyny śmierci producenta, jednak jak przekazał "Daily Mail" śmierć muzyka była "nagła i niespodziewana". Nieznane są żadne okoliczności śmierci artysty.



Kim był Rico Wade?

Rico Wade był producentem i jednym z najważniejszych twórców, którzy kształtowali brzmienie południowego rapu w Stanach Zjednoczonych. Razem z Organized Noize przyczynił się do wypromowania duetu Outkast. Ponadto Wade miał swój wkład w stworzenie przebojów "Waterfall" TLC oraz "Don't Let Go (Love)" En Vogue.

Rico Wade urodził się i dorastał w East Point w stanie Georgia. W połowie lat 90. poznał Sleepy’ego Browna i Raya Murraya. Ich pierwszą wspólną pracą był remiks utworu "What About Your Friends" TLC.

Organized Noize byli pomysłodawcami kolektywu The Dungeon Family, w którym działali przede wszystkim Outkast i Goodie Mob. Wade razem ze swoim projektem byli odpowiedzialni za wyprodukowanie debiutów obu zespołu - "Southernplayalisticadillacmuzik" (1994) i "Soul Food".

W kolejnych latach współpracowali z Outkast przy ich płytach "ATLiens" i "Aquemini". Ponadto byli współtwórcami utworu "So Fresh, So Clean" na albumie "Stankonia".

Wade pomógł też wystartować z karierami Killer Mike'owi z Run The Jewels, Janelle Monae oraz Future’owi.

W 2016 roku Netflix zrealizował film dokumentalny na temat producenckiego tria i ich wpływu na hiphopową scenę w USA. Rok później Organized Noize wydali EP-kę, nad którą pracowali od 20 lat.