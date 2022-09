Ricky Martin znalazł się ostatnio w poważnych tarapatach. Kłopoty wokalisty zaczęły się od pozwu, jaki wniosła przeciwko niemu była menadżerka. Rebecca Drucker twierdziła, że nie otrzymała od byłego klienta należnego jej wynagrodzenia. Jak wynika z raportu magazynu "Billboard", kobieta zarzuciła latynoskiemu gwiazdorowi manipulację i próbę wymuszenia podpisania umowy o zachowaniu poufności.

"Pan Martin celowo i złośliwie odmówił wypłacenia Rebecce milionów dolarów prowizji, które jest jej winien" - tłumaczyli jej prawnicy.

To był jednak dopiero początek wizerunkowego kryzysu piosenkarza. Zaledwie kilka dni później został on bowiem oskarżony o molestowanie seksualne i nękanie przez własnego siostrzeńca. 21-letni Dennis Sanchez Martin ujawnił, że utrzymywał z piosenkarzem kontakty seksualne przez siedem miesięcy, a gdy chciał zakończyć tę relację, wokalista zaczął doń wydzwaniać i nachodzić go w domu. Sprawa zakończyła się jednak wycofaniem zarzutów i umorzeniem postępowania.

"Od samego początku jasnym było, że oskarżenia są fałszywe i niemożliwe do udowodnienia, a ich autorem jest osoba, która zmaga się z problemami psychicznymi. Cieszymy się, że nasz klient doczekał się sprawiedliwości" - skomentowali w oświadczeniu przedstawiciele artysty.

Ricky Martin oczyszczony z zarzutów

Autorowi hitu "Livin’ La Vida Loca" to jednak nie wystarczyło. Piosenkarz pozwał teraz do sądu Dennisa Sancheza Martina, zarzucając mu próbę wymuszenia, fałszywe oskarżenie i nadużycie praw. Jak argumentują prawnicy gwiazdora, w wyniku zmyślonych zarzutów siostrzeńca ucierpiała gwiazdora reputacja, co z kolei przyczyniło się do utraty szeregu lukratywnych kontraktów.

"Pan Sanchez próbował się zemścić na Powodzie za to, że nie odpisywał na jego liczne wiadomości. Wielokrotnie mu groził i próbował wymusić wypłacenie pokaźnej sumy pieniędzy. Z powodu tych absurdalnych zarzutów, z panem Martinem zerwano wielomilionowe kontrakty, a jego obecne i przyszłe projekty artystyczne zostały wstrzymane" - czytamy w udostępnionych przez "People" dokumentach sądowych.

Swoje straty Ricky Martin wycenił na 20 milionów dolarów i domaga się od siostrzeńca zadośćuczynienia w takiej wysokości.