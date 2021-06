Ricky Martin i Paloma Mami porywają do tańca w "Qué Rico Fuera"

"Qué Rico Fuera" to pierwszy singel z wyczekiwanego. Teledysk do utworu w reżyserii Jessy’ego Terrero w ciągu tygodnia obejrzano ponad pięć milionów razy.

Ricky Martin i Paloma Mami nagrali przebój lata?

Wielokrotny zdobywca nagrody Grammy, Ricky Martin, rozpoczyna promocje nowej płyty tanecznym hitem "Qué Rico Fuera" z udziałem wschodzącej międzynarodowej artystki Palomy Mami. Współpraca Ricky'ego i Palomy nawiązuje do popowego, afro-latynoskiego i miejskiego stylu. Numer jest idealną pozycją na lato.

Clip Ricky Martin Qué Rico Fuera feat. Paloma Mami

Utwór został napisany przez Ricky'ego Martina i Palomę Mami wraz z producentami Wissemem Larfaoui, Kevynem Mauricio Cruzem i Juanem Camilo Vargasem. Teledysk, wyreżyserowany przez słynnego Jessy’ego Terrero, został nakręcony podczas całodniowej sesji w południowej Kalifornii.

Jako wielbiciel muzyki Palomy, Ricky skontaktował się z nią w sprawie wspólnej pracy nad nową muzyką. Ze względu na pandemię swoje części nagrali osobno, a następnie spotkali się, aby nakręcić teledysk.

Ricky Martin na scenie aktywny jest od pierwszej połowy lat 80., jednak jego międzynarodowa kariera rozkręciła się na dobre w 1998 roku, kiedy to wykonał hymn Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej we Francji pt. "The Cup of Life"/"La Copa de la Vida".

Ricky był zdecydowany przy wyborze Palomy: "Znałem jej muzykę, ponieważ ciągle próbuję odkrywać nowe głosy. Kiedy ta piosenka pojawiła się w moim życiu, od razu o niej pomyślałem. Paloma jest ponadprzeciętnie utalentowaną wojowniczką. Bardzo się cieszę, że mogliśmy razem pracować. Mam nadzieję, że publiczność poczuje się tak dobrze, jak my podczas sesji nagraniowej".

"Nie mogłam w to uwierzyć, kiedy do mnie zadzwonił. Byłam tak podekscytowana! Każdy zareagowałby w ten sposób, gdyby zorientował się, że ma pracować z kimś tak niesamowicie utalentowanym jak Ricky. Nagrywając tę piosenkę wyszłam ze swojej strefy komfortu, napisałam trochę bardziej seksowny tekst niż to, do czego jestem przyzwyczajona, i bardzo mi się to spodobało. Moi fani będą ze mnie dumni. Chile, moja rodzina i ja jesteśmy naprawdę szczęśliwi" - mówi Paloma.

"Qué Rico Fuera" to pierwszy singel z "Play", długo oczekiwanego albumu Martina. Utwór będzie częścią repertuaru jego nadchodzącej trasy po Ameryce Północnej, która rozpocznie się 25 września wraz z Enrique Iglesiasem i gościem specjalnym Sebastiánem Yatrą.

