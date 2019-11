Ric Ocasek (The Cars) zmienił testament na miesiąc przed śmiercią. Dlaczego wykreślił żonę?

W połowie września zmarł Ric Ocasek, lider The Cars, jednej z najpopularniejszych grup amerykańskiego pop-rocka. Teraz wyszło na jaw, że na miesiąc przed śmiercią zdążył zmienić zapisy w swoim testamencie.

Paulina Porizkova i Ric Ocasek w sierpniu 2016 r. / Gilbert Carrasquillo/FilmMagic /Getty Images

Przyczyną śmierci Rica Ocaska była choroba serca; muzyk miał też przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.

Wideo Ric Ocasek z The Cars nie żyje (Associated Press/x-news)

Amerykanin w ostatnim czasie przeszedł zabieg chirurgiczny i wracał do sił w swoim domu w Nowym Jorku.



"Ric szybko się regenerował po zabiegu. Razem z dwójką naszych synów, Jonathanem i Oliverem, dbaliśmy o to, by było mu wygodnie, zamawiając jedzenie i oglądając z nim telewizję. Kiedy w niedzielę przyniosłam mu kawę, wciąż spał. Dotknęłam jego policzka, by go obudzić. Wtedy zorientowałam się, że spokojnie odszedł w nocy we śnie" - napisała w mediach społecznościowych czeska supermodelka Paulina Porizkova, trzecia żona Ocaska, z którą od 2017 r. pozostawał w separacji.

Według wcześniejszych doniesień mediów, Porizkova miała znaleźć 75-letniego muzyka leżącego na podłodze.

Teraz okazało się, że Porizkova przez Ocaska została wykreślona z jego testamentu. Para była w trakcie rozprawy rozwodowej.

"Nawet jeśli umrę przed zakończeniem naszego rozwodu... Paulina nic nie dostanie... bo mnie opuściła" - napisał muzyk w dokumentach datowanych na 28 sierpnia.

W plotkarskich mediach można znaleźć informacje, że Porizkova po ogłoszeniu separacji spotykała się z Edem Solomonem, amerykańskim pisarzem, scenarzystą (m.in. "Faceci w czerni", "Wspaniała przygoda Billa i Teda"), reżyserem i producentem.



Wykonawcą testamentu został przyjaciel i menedżer Ocaska - Mario Testani. Z akt sądowych wynika, że majątek zostawiony przez lidera The Cars oszacowano na ponad 5 mln dolarów, głównie z tytułu praw autorskich (gotówki zostawił raptem ok. 15 tys. dolarów).

Ocasek był trzykrotnie żonaty - z każdą żoną miał po dwóch synów. Porizkovą poślubił w 1989 r. - poznali się na teledysku "Drive".

Clip The Cars Drive

Ric Ocasek naprawdę nazywał się Richard T. Otcasek.

Przyszły muzyk urodził się 23 marca 1944 r. lub 1949 r. w Baltimore, w stanie Maryland (USA). Rok urodzin do dziś budzi wątpliwości, choć raczej należy się skłaniać do tego, że Ocasek miał 75 lat.

Początki jego kariery to folk-rockowy zespół Milkwood, w którym poznał Bena Orra, późniejszego basistę i wokalistę The Cars.

Debiutancki album zatytułowany po prostu "The Cars" (1978) przyniósł przeboje: "My Best Friend's Girl" ( posłuchaj! ) i "Good Times Roll" ( sprawdź! ). Wraz z nastaniem lat 80. i wykrystalizowaniem się (głównie w Europie) wywodzącego się z New Wave nurtu New Romantic, The Cars zaczęli coraz wyraźniej korzystać z elektroniki, co sprawiło, że stali się jeszcze bardziej popularni.

Na listach przebojów sukcesy odnosiły płyty "Shake It Up" i "Heartbeat City" (1984), która przyniosła największe hity: "You Might Think", "Magic" i "Drive". Ostatecznie "Heartbeat City" pokrył się czterokrotną platyną.

Clip The Cars You Might Think

Zespół The Cars rozpadł się w 1988 r. i od tego czasu Ocasek mówił, że nigdy nie dojdzie do reaktywacji. Krążące od czasu do czasu pogłoski ostatecznie przerwała śmierć Orra w 2000 r.

W 2018 r. Ocasek wraz z The Cars został wprowadzony do Rockandrollowego Salonu Sław.



Clip The Cars Shake It Up

Lider The Cars poza macierzystą formacją wydał siedem solowych płyt, poczynając od "Beatitude" (1982), kończąc na "Nexterday" (2005). Do jego dyskografii należy też dodać album "Getchertikitz", na którym muzycznie uzupełnił recytacje awangardowego plastyka i poety Alana Vegi.

Jako producent pracował z takimi wykonawcami, jak m.in. Bad Brains, Weezer, Hole, No Doubt, Bad Religion, Johnny Bravo i Jonathan Richman.