Nazywana ikoną środowiska LGBTQIA+ w Polsce Reni Jusis wsparła młodego debiutującego wokalistę i producenta o pseudonimie thekayetan. Efektem ich współpracy jest piosenka "Pole widzenia" będąca ukłonem w stronę wszystkich osób nieheteronormatywnych.

Singel "Pole widzenia" ukazał się nakładem dowodzonej przez Kayah wytwórni Kayax, która od początku swojego istnienia wspiera takie idee, jak równość, wolność i tolerancja.

To właśnie Kayax stoi za płytą "Music 4 Boys & Gays" (2007), a także za jej ubiegłoroczną kontynuacją, dwupłytową składanką "Music 4 Queers & Queens".

W tym roku Pride Month (Miesiąc Dumy) rozpoczyna właśnie utwór "Pole widzenia" w wykonaniu nazywanej ikoną środowiska LGBTQIA Reni Jusis oraz queerpopowego wokalisty i producenta thekayetana, związany z projektem My Name Is New. W 2020 r. na wspomnianej kompilacji "Music 4 Queers & Queens" umieścił singel "Skóra".

Za tekst utworu "Pole widzenia" ( sprawdź! ) odpowiedzialny jest Arek Kłusowski, który wsparł thekayetana także w finalnych pracach nad melodią.

"Muzyczne uhonorowanie Parady Równości i Pride Month staje się moją coroczną tradycją. W zeszłym roku poprzez składankę 'Music 4 Queers & Queens, w tym roku oddałam się w ręce młodego, debiutującego producenta i wokalisty, czego efektem jest zupełnie nowa kompozycja. thekayetan to niezwykły człowiek, jestem pod wrażeniem jego multidyscyplinarnej twórczości" - mówi Reni Jusis.

"'Pole widzenia' to utwór pełny. Zachęca on do trwania przy własnych wartościach, mimo wielu nieprzychylnych czynników. Rozbrzmiewa w nim głos Reni Jusis, mojej muzycznej idolki, z którą od zawsze chciałem stworzyć coś pięknego. 'Pole widzenia' powstał przypadkiem, do szuflady, a skończył jako jeden z najważniejszych utworów w moim życiu" - dodaje thekayetan.

Do tanecznej piosenki powstał klimatyczny teledysk, w którym Reni oraz thekayetan snują się po klubie pełnym ludzi. Pomimo tłumu czują smutek, wynikający z tęsknoty za ukochaną osobą. Oprócz duetu w klipie wyreżyserowanym przez Maję Wacnik można także zobaczyć m.in. showmana Bilguuna Ariunbaatara, a także znanego z programu "Googlebox" Mariusza Kozaka oraz jego partnera Sebastiana Szaratę.

Singel "Pole widzenia" znajdzie się na fizycznym wydaniu albumu thekayetana "dla nas dom", który trafi do sprzedaży już 14 czerwca. Pięć dni później duet wystąpi podczas afterparty po Paradzie Równości w klubie Lunapark w Warszawie.

Z kolei 10 czerwca ukaże się kolejna propozycja na Pride Month - wspólny singel Kayah i Nicka Sincklera "Kochaj różnym być".