"Ogromnie się cieszę, że udało mi się namówić do współpracy Mateusza Banasiuka, którego od lat obserwuję i podziwiam m.in. za rolę w 'Płynących wieżowcach' czy w 'Furiozie'. Zwróciły też moją uwagę jego wybitne zdolności taneczne i rytmiczne. Byłam bardzo ciekawa jak radzi sobie wokalnie. Kiedy spotkaliśmy się w studiu, utwierdziłam się w przekonaniu, że jest niezwykle wszechstronnym i wrażliwym Artystą i nie boi się nowych wyzwań" - komentuje Reni Jusis.

Teledysk powstał we współpracy z adeptami Szkoły Teledysku i Sztuk Wizualnych, prowadzonej przez Olgę Czyżykiewicz, reżyserkę teledysków do poprzednich singli z płyty "Je suis Reni" - "Lawendy" i "Oum le dauphin".

"Jestem również ogromnie wdzięczna Oldze Czyżykiewicz, koordynatorce teledysku, z którą miałam okazję współpracować już po raz trzeci. Za zaproszenie i namówienie mnie na eksperymentowanie z ciałem, ruchem i emocjami pod okiem sześciu młodych reżyserów, gdyż pod kątem aktorskim i tanecznym, był to najtrudniejszy wideoklip w mojej całej karierze. Mam nadzieję, że wraz z Mateuszem udało nam się zawrzeć w tym wideo wiele autentycznych i poruszających emocji, które obrazują obsesyjną miłość. Bo o tym właśnie jest dla mnie ta legendarna piosenka" - podsumowuje Reni Jusis.

Clip Reni Jusis Et si tu n’existais pas - i Mateusz Banasiuk

Olga Czyżykiewicz ma na koncie klipy dla m.in. Zaz, Sylwii Grzeszczak, Margaret, Sarsy, Kasi Cerekwickiej, Ani Byrcyn, Nataszy Urbańskiej, Magdy Femme, grup Wilki, Me And That Man, The Dumplings, Blauka czy Mike Skowron.

Oparty na tańcu i sześciu miłosnych etiudach scenariusz teledysku, prowadzi widza przez obecne w każdym z nas emocje: tęsknotę, poszukiwanie siebie w innych, radość, rozpacz, obojętność, dystans dwojga kochanków w długoletniej relacji, obsesyjne poszukiwanie miłości, szaleństwo splecionych dusz, lekkość i próbę zaufania drugiej osobie w relacji. Nad choreograficzną częścią projektu czuwała ceniona choreograf - Ilona Bekier.

Kim jest Mateusz Banasiuk?

Mateusz Banasiuk poza rolami filmowymi, serialowymi (m.in. "Pierwsza miłość" w Polsacie) i teatralnymi ma na koncie występy w teledyskch "Ritz Carlton (Remix)" duetu PRO8L3M i Vito Bambino do filmu "Furioza" i "Haj" Bovskiej. Jako perkusista współtworzy rockową grupę Lavina (wokalistą jest Bilguun Ariunbaatar).

Występował w programach "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami" (2014), "Twoja twarz brzmi znajomo" (2016) i "Ninja Warrior Polska" (2019) w Polsacie. Z show "Masked Singer" pożegnał się po pierwszym odcinku - był przebrany za Tort.



Z trwającym od ponad dwóch lat projektem "Je suis Reni" Reni Jusis żegna się na najbliższych koncertach:

8.12 - Poznań, Aula Artis

17.12 - Ziębice, ZCK

18.12 - Wrocław, Stary Klasztor Sala Witrażowa

14.01 - Kielce, KCK

15.01 - Warszawa, Scena Relax

21.01 - Gdańsk, Stary Maneż

22.01 - Łódź, ArtKombinat

28.01 - Niepołomice, CK.